A koronázóvárosiak mindössze egy vereséget számlálnak az idényben, 9-1-es mérleggel vezetik a táblázatot, megelőzve a Tiszaújváros (8-2) és a Győr (7-3) együttesét, az utolsó fordulóban Egerben nyert Dzunic Branislav csapata. A házigazdák mindössze 48 másodpercig vezettek, a mérkőzés legelején: Szicsák dobott nyitóhármast az első negyedben, amit Kuttor és Kis Raul pontjai követtek. Innentől aztán fokozatosan vették át az irányítást a vendégek, a 6. percben már 19-5-re vezettek a Fejér vármegyeiek. Simon Benedek hármasa után, a 8. percben pedig 21-7-re álltak a felek, a kisszünet előtt közelebb lopóztak az egriek, akik a második negyedben elsősorban hármasokkal próbálták tartani a lépést. Újabb pontokat csak a félidő hajrájában tett rá a különbségre a DKKA, 42-29-re vezettek húsz percnyi játék után.

A harmadik negyedben is tartották a megszerzett előnyt, főleg Kis és Kuttor szállította a pontokat, a negyed második felében még jobban elszakadtak, és a 27. percben 54-37 volt a mérkőzés állása. Szalczgruber Ádám pontjaival elérte, Kuttor kosarával pedig át is lépte a különbség a húszat, amely végül 21-nél állt meg. A 81-60-as győzelem azt jelenti, hogy a 9/1-gyel álló férfi együttes pontelőnnyel vezeti a Zöld-csoport küzelmeit.

Az Eszterházy elleni siker során Kuttor Gergő kiváló teljesítménnyel jelentkezett: 19 pontot szerzett 69 százalékos mezőnymutatóval, és lekapott mellé 9 lepattanót is. Extra produkciója összesen 33 VAL-t ért. Mellette Szabó Zsolt (11 pont, 8 lepattanó, 19 VAL) és Kis Raul (17 pont, 7 lepattanó, 18 VAL) is kiemelkedő.

Eszterházy SC–Dávid Kornél KA 60-81 (14-24, 15-18, 16-22, 15-17)

Eger, Eszterházy Károly Egyetem, vezette: Gaál, Sentényi, Szőts (Vághy)

DKKA: Simon B. 8/6, Molnár D. 11/9, Kuttor G. 19, Szabó Zs. 11, Kis R. 17/3, csere: Somogyfoki P. 5/3, Büki B. 2, Keller v. 2, Szalczgruber Á. 6, Hegedűs K., Szalczgruber Zs. Vezetőedző: Dzunic Branislav

Dzunic Branislav: - Jó védekezéssel kezdtük a mérkőzést, kialakítottunk egy 10 pontos különbséget, amit magunkkal vittünk a folytatásban. Aztán az ellenfél felbátorodott, feljavult a játéka, így nekünk is feljebb kellett kapcsolnunk az intenzitást támadásban és védekezésben is. Ez úgy gondolom, sikerült is, megérdemelten nyertünk.