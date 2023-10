2023. október 28., szombat, 14:30

Sárosd (5.) – Ikarus-Maroshegy (4.)

Lendvai Tamás a Sárosd megbízott edzője: - Mentálisan, pszichésen nem vagyunk jó állapotban, keresem az okokat, de egyelőre még nem találtam meg. A Sárbogárd ellen 1-0-ig jól játszottunk, ha a büntetőt berúgjuk, akkor más lehetett volna a mérkőzés végkimenetele. Ezt követően az majdnem ellentámadás után gólt kaptunk, teljesen megrogyott a csapat, és az utolsó 25 percben a Bogárd többet tett a győzelemért. Ez már nem az első ilyen alkalom volt a szezonban, egyelőre tanácstalanul állok, hogy ezek miért történtek meg? Bodajkon pedig az első 20 percben, ha 4-0-ra vezetünk egy szót sem szólhatott volna az ellenfél, de elől egész egyszerűen nem szakad át a gát, elkezd a csapat idegeskedni. Az Ikarus ellen természetesen szeretnénk nyerni, de elsősorban az a cél, hogy felrázzuk a csapatot lelkileg, és olyan játékot akarok látni, hogy az utolsó percig küzd a társaság a sikerért, egymásért és a klubért. Amennyiben ez megvalósul, az már fél sikert jelent!

Tordas (7.) – Sárbogárd (2.)

Farkas Zsolt a Tordas technikai vezetője: - Reméljük, hogy lendületbe jöttünk, bár Kápolnásnyéken parázs mérkőzést játszottunk, de igazság szerint jobban szeretünk jobb csapatok ellen játszani. Ki-ki mérkőzés volt, végletekig kiélezett, egészen a hajráig csak egy góllal vezettünk, ám mindkét csapatnak megvolt a lehetősége arra, hogy a maga javára fordítsa a találkozót. Nekünk most jobban jött ki a lépés. A Sárbogárd elleni rangadó háromesélyes, az eredményt előre megtippelni nem lehet. Készülünk a mérkőzésre, jó formában vagyunk, és jó ellenfél érkezik, bízom abban, hogy sok néző lesz és remek 90 percet láthatnak. Tudjuk azt, hogy a Sárbogárd nyolcgólos győzelmet aratott a hétvégén, de nem foglalkozunk vele, ilyen minden bajnokságban előfordul, majd kiderül, hogy Tordason, hogy sikerül nekik? Két évvel ezelőtt volt egy kis csetepaté a szezon végén, amikor 1-1-et játszottunk velük nálunk, úgyhogy szerintem nincsenek jó emlékeik Tordasról, mert azon a mérkőzésen dőlt el, hogy nem lesznek bajnokok.

2023. október 28., szombat, 16:30

Móri SE (6.) - Csór Truck-Trailer (14.)

Németh Bálint a Móri SE vezetőedzője: - Nem úgy érkeztünk Maroshegyre, hogy nulla ponttal távozunk, főleg úgy, hogy a Bodajk ellen egy önbizalomnövelő győzelmen voltunk túl. Egyértelműen úgy mentünk az Ikarushoz, hogy a három pont megszerzése lebegett a szemünk előtt. A mérkőzés képe alapján játékban mi uraltuk a találkozót, de nem tudtunk gólokat szerezni, és a futball megbosszulja magát. Hullámzó a teljesítményünk továbbra is, hétről hétre azon dolgozunk, hogy ezek a hullámok végre kiegyenesedjenek, és mi is kiegyenesedjünk. Először is köszönjük a Csór csapatának, hogy belementek a szombati időpont módosításba, pálya telítettség miatt késő délután, este találkozunk velük villanyfényes mérkőzésen. A körülmények feldobják a csapatot, motivációt jelenthet, mert mi sem szoktunk világítás mellett játszani. Mindenféleképpen a győzelemmel lennék elégedett, amennyiben totóznék fix 1-est tennék rá, de ezért nekünk nagyon sokat kell tenni.

2023. október 29., vasárnap, 13:30

KK Grain KFT.-Mezőfalva (8.) – Enying (15.)

Villám Balázs a KK Grain KFT.-Mezőfalva vezetőedzője: - Csórón az egész mérkőzés periódusokból állt, már több alkalommal megfigyeltem, és kezd beigazolódni, hogyha mi vezetünk, gól előnyben vagyunk, akkor azt nem tudjuk kezelni. Hasonló volt a helyzet Kápolnásnyéken (3-4 - a szerk.), vagy a Tordas ellen. 2-0 után simán rúghattunk volna még két gólt, és lezárhattuk volna a mérkőzést, erre kaptunk egyet. Azt szokták mondani, hogy a 2-0-as vezetés a legveszélyesebb eredmény labdarúgásban, és 3-1-re is, de, hogy utána mi történt a csapattal, nem tudom. Negyedórára belealudtunk a meccsbe, ez elég volt ahhoz, úgy ellenfelünk kiegyenlítsen, ráadásul engem a második sárga lappal kiállítottak a 90. percben. Elképzelhető, hogy ezen is múlhatott, hogy a 94. percben egyenlített a Csór. Nagy valószínűség szerint abból akadhat, hogy nem tudjuk megtartani az előnyünket, hogy nem vagyunk eléggé rutinosak, viszont dicséretes, hogy az ifiből kiemelt Németh Balázs mesterhármast rúgott, de egyben szomorú, hogy hiába lövünk négy gólt idegenben, nem tudunk nyerni. Az Enying ellen hazai pályán hatványozottan fontos lenne a három pontot begyűjteni, nem illene pontot veszíteni, nem véletlenül készülünk nagy erőkkel az összecsapásra. Örülünk annak, hogy Sági József a hétvégén már bevethető állapotban lesz, vele sokat fog erősödni a csapat.

MÁV Előre FC Főnix (1.) – Mány-Bicske II. (11.)

Pavlik József a MÁV Előre FC Főnix vezetőedzője: - Nagyon nehéz mérkőzést játszottunk Lajoskomáromban, a hazai csapat igen masszív ellenfél volt, ráadásul egész héten készültünk valamire, aztán a mérkőzés egészen másképpen alakult. Szerencsére jól reagáltunk a padon az első félidőben a változtatásra, bár a végeredmény simának tűnik, de véleményem szerint minden csapatnak fel kell kötni a nadrágot, annak, aki nyerni akar Lajoskomáromban. A Mány ellen nem gondolkodom abban, hogy könnyű, vagy nehéz lesz, mert megyei szinten nem lehet biztosra menni. Több olyan eredmény született, amelyet korábban senki nem várt, megtréfálta a Bodajk a Sárosdot, a Mezőfalva a Sárbogárdot, azaz hiába van papíron jobb csapatod, itt 90 percen belül kell megmutatni azt, hogy jobb vagy. Lajoskomáromban lehet, hogy Adorján Gergő agyrázkódást szenvedett, még tart a kivizsgálása, elképzelhető, hogy nélküle kell, felállunk majd vasárnap.

Ercsi Kinizsi (9.) -Tóvill Kápolnásnyék (3.)

Lieber Károly az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - Az utóbbi két fordulóban négy pontot gyűjtöttünk, ezzel elégedett vagyok, bár a helyzeteink alapján lett volna esélyünk arra, hogy Mányon is két ponttal többet szerezzünk. A Mány jó csapat, szervezetten játszottak, felhívtam a játékosaim figyelmét Junior Joazra, mégsem tudtuk kivenni a játékból. Igaz nekik is volt lehetőségük, de talán mi többet hagytunk ki náluk. Nagyon-nagyon nehéz mérkőzést várok a Kápolnásnyék ellen, ráadásul megint vannak sérültjeink. Schnierer Joel megsérült, nem tudni, hogy pályára léphet-e? Mindent meg kell tennünk, hogy jó eredményt érjünk el, de az esélyesebb csapat mindenféleképpen a Kápolnásnyék. Addig azonban, amíg nem használjuk ki a megteremtett lehetőségeket, nem lesz sanszunk a győzelemre egy erősebb csapat ellen, úgyhogy feltétlenül javítani kell a helyzetek értékesítésén.

Martonvásár (13.) – Bodajk SE (12.)

Nagy Tibor a Martonvásár vezetőedzője: - Megérdemelt volt a Sárbogárd hétvégi győzelme, bár talán egy kicsit túlzott a gólkülönbség. Öt rögzített helyzetből kaptuk a gólok döntő hányadát, négyet szögletből, egyet szabadrúgásból, kettőt pedig távol lövésből, egész biztosan lehetett volna ez kevesebb is. Ezen túl kell lépnünk, megbeszéljük a hibákat és a problémákat, mert most olyan mérkőzések jönnek, amelyeket meg kell nyernünk. Nagyon nagy gondot jelent számunkra, hogy Ladányi Tibornak valószínűleg elszakadt a keresztszalagja, rá már két hete nem számíthatok. Rajta kívül kiesett Keresztesi Krisztián, akinek állkapocstörése van, és Pully Zoltánra sem számíthatok. Füzér Zoltán eltiltását töltötte, emellett pedig négyen - közülük hárman kezdők - nem jöttek el Sárbogárdra. Ott a helyszínen, egy órával a kezdő sípszó előtt tudtam meg, hogy kik azok akik nem jönnek el, ez azért komoly problémát jelentett. Két ifistát írtunk be a jegyzőkönyvbe, Kádár József beszakadt bokaszalaggal ugyan pályára lépett, és úgy játszott tíz percet a mérkőzés végén. Több sebből vérzünk, de remélem azt, hogy a hét hátralevő részében tudjuk rendezni a sorokat. Ettől függetlenül hazai pályán szeretnénk legyőzni Bodajkot!

Szabadnapos: Lajoskomárom (10.)