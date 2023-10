A felkészülési tornán a mieink mellett ott lesz Olaszország, Szlovénia és Ukrajna válogatottja is, it mutatkozik be a magyar kispadon Don MacAdam is, mint szövetségi kapitány. Három kapus, tíz hátvéd és 16 csatár kapott meghívót, Vay Ádám hosszú idő után tér vissza a nemzeti csapatba, valamint négy újonc is szerepet kaphat, Lövei Dávid, a 18 éves Nemes Márton, Péter Donát és a 20 esztendős Varga Balázs korábban még nem játszott a felnőtt válogatottban. Ezen a tornán nyolc fős lesz a fehérvári különítmény, Horváth Dominik, Falus Ádám, Stipsicz Bence, Vokla Roland, Nilsson Henrik, Mihály Ákos, Németh Kristóf, valamint Terbócs István vár majd bevetésre.

A magyar válogatott kerete:

Kapusok: Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg, norvég), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (Poprad, szlovák)

Hátvédek: Falus Ádám (FEHA19), Fejes Nándor (Gyergyói HK), Hadobás Zétény (Vasteras, svéd), Horváth Milán (Briancon, francia), Nilsson Henrik (Hydro Fehérvár AV19), Pozsgai Tamás (BJAHC), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Szabó Bence (BJAHC), Szabó Dániel (UTE), Vokla Roland (Hydro Fehérvár AV19)

Csatárok: Erdély Csanád (Esbjerg, dán), Galló Vilmos (Linköping, svéd), Horváth Bálint (Briancon, francia), Lövei Dávid (DVTK Jegesmedvék), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Gergő (FTC-Telekom), Nagy Krisztián (BJAHC), Nemes Márton (Mora IK, svéd), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Páterka Bence (DVTK Jegesmedvék), Péter Donát (VER Selb, német), Sárpátki Tamás (Gyergyói HK), Schlekmann Márk (BJAHC), Sofron István (Csíkszereda), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Varga Balázs (JYP, finn).

A torna programja:

November 9., 15.00 Szlovénia-Olaszország

November 9., 18.30 Magyarország-Ukrajna

November 10. 15.00 Szlovénia-Ukrajna

November 10. 18.30 Magyarország-Olaszország

November 11., 13.30 Olaszország-Ukrajna

November 11., 17.00 Magyarország-Szlovénia