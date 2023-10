HK Sz Olimpija – Hydro Fehérvár AV19 3-4 (1-1, 2-1, 0-2)

Ljubljana, V.: Piragic, Trilar, Barnthaler, Hribar.

Ljubljana: Horak – Cepon, Pavlin 1, Leskinen, Predan (1), Mahkovec 1 – Ronkainen, Cosic, Gooch(1), Simsic, Kapel (1) – Stojan, Magovac, Pance, Bicevskis, Sodja – Crnovic, Vodlan, Sturm, Bericic (1), Mehle 1. Vezetőedző: Antti Karhula.

AV19: Horváth – Fournier 1 (1), Campbell, Terbócs, McGauley, Leavens (1) – Atkinson, Nilsson, Leclerc 1 (1), Bartalis 1, Laberge (1) – Stipsicz, Phillips, Magosi, Hári, Kuralt – Kiss R., Vokla (1), Vértes 1, Németh, Mihály (1). Vezetőedző: Kiss Dávid.

Kiállítások: 2, ill. 8 perc.

Kapura lövések: 40-24.

A találkozó esélyese egyértelműen a Volán volt, hiszen Kiss Dávid együttese kiváló formának örvend, a tabella élén hármas holtversenyben áll a Salzburg és a Villach mellett. Ennek ellenére az első percekben a szlovénok birtokolták többet a pakkot, de a vezető gólt a Fehérvár szerezte meg. Öt perc eltelte után Fournier tört be a kapu felé és lőtt a bal alsó sarokba, 0-1. Sajnos nem sokáig örülhettek a vendégek, kilenc (!) másodperccel később egy lövés átcsordult Horváthon és Mahkovec közelről bepofozta, 1-1. Ezután fontos pillanat jött, hiszen emberelőnybe került a Ljubljana, de sikerült túlélni ezt a két percet. Ezt követően a Fehérvár játszott fölényben, jöttek sorban a helyzetek Horak kapujánál, de sajnos mind ki is maradtak.

A második harmadban oda-vissza játék alakult ki, majd hét perc után megszerezte a vezetést a Hydro Fehérvár AV19. Egy lendületes Fejér vármegyei akciót követően Predan belecsúszott a kapusba, a kapu elmozdult, de közben Leclerc bepofozta a lecsorgót, a bírók kicsit tanakodtak, de megadták a találatot, 1-2. Majdnem jött az újabb gól, de sajnos Terbócs közeli kísérletét fogta Horak. Kicsit megroggyant az Olimpija, McGauley is kecsegtető helyzetbe került, de nem tudott túljárni a kapus eszén. Pár perc után feléledtek a szlovénok, Predan zicceren fölé lőtt. Egyre több lövés zúdult a Volán kapujára, többször beszorultak a kék-fehérek, a fölény pedig sajnos góllá érett. Mehle zúdított egy bombát a rövidre, 2-2. A harmad végén öt a három ellen támadhattak a szlovének, és éltek is a lehetőséggel, Pavlin bombája akadt be, 3-2.

A harmadik harmadot nagy elánnal kezdte a Volán, Hári hatalmas helyzete azonban kimaradt. A nyomásnak meg is lett az eredménye, még három perc sem telt el, máris sikerült egyenlíteni. Mihály hozta fel a pakkot a bal szél, majd Vérteshez passzolt, aki kapásból bevágta, 3-3. Másfél perc múlva ismét örülhettek a fehérvári játékosok, Laberge-Leclerc-Bartalis volt a korong útja, a magyar válogatott csatára pedig egy csel után a kapuba lőtt, 3-4. Nyolc perccel a vége előtt nagy esélyt kapott a Volán egy emberelőny formájában, de nem éltek vele a magyarok. Így maradtak izgalmak a végére, az utolsó percekben tüzelt is a Ljubljana, de Horváth védésekkel, valamint a védők blokkjaival megőrizte előnyét a Fehérvár. Zsinórban ötödik győzelmét aratta a Hydro Fehérvár AV19.