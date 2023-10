A két sportoló egy évvel ezelőtt Szlovákiában már részt vett a világbajnokságon, Katalin már akkor is felállhatott a dobogó legfelső fokára, míg Tóth Pál egy ötödik helyen szeretett volna javítani az idei megmérettetésre.

– Folyamatosan készültünk az elmúlt egy évben is. Nagyjából évi nyolc versenyen tudunk a Palival részt venni, ebben vannak kisebbek és nagyobbak is. A legfontosabb, hogy minél több nemzetközi megmérettetésre jussunk el, a különböző helyszínek között elsősorban az anyagi lehetőségek döntenek. Meg szoktuk beszélni, hogy milyen versenyek jöhetnek szóba. Tavasszal az első nagyobb versenyünk Csehországban volt a V4-ek viadalán. Utána következett Bécs, majd jött a vb Magyarországon, Kiskunfélegyházán – nyilatkozta lapunknak Györökné Kocsis Katalin.

– A tavalyi vb az volt az első komolyabb versenyem volt, büszke voltam arra az ötödik helyre is. Aztán már ott megfordult a fejemben, hogy a következőn még jobban szeretnék teljesíteni. Az edzésekbe mindent bele adtam, hogy minél jobb helyezést tudjak elérni. Elég erős mezőny volt, teljesíteni kellett, motiváltan készültem – tette hozzá edzéstársa, Tóth Pál.

Györökné Kocsis Katalin a hazai világbajnokságot is aranyéremmel zárta, miután végül 132,5 kilogrammot húzott fel, ez egyben új egyéni rekord is. A tavalyi vb-hez képest ez több mint húsz kilogrammos fejlődés, hiszen Szlovákiában 110 kilogrammal ért fel a dobogó legfelső fokára.

– A mezőny nagyon erős volt, sok súly- és korcsoport van. Ebből kifolyólag ha az ember rendesen elvégzi a feladatát és jól szerepel önmagához képest, akkor szép helyezést érhet el. Sokkal jobban izgultam az idei világbajnokság előtt, sokkal többet is készültem, bizonyítani akartam. Általában izgulósabb vagyok, így vannak sikertelen felhúzásaim, amiknek köszönhetően egy esélyt el szoktam veszíteni, hogy még nagyobbat tudjak húzni. Előzetesen azt vártam magamtól, hogy végre felhúzzam a 120 kg-ot. A másodikra ez sikerült is, majd az edzőn nézett rám, hogy akkor mi legyen a következő. Rábíztam a döntést, és nagyot alkottunk, ugyanis a 132,5 kg még csak a kezemben sem volt soha, meg se próbáltam – mesélte a 49 éves versenyző, akinek a felkészülését két élsportoló, Kovacs Viktor és Sipos Tamás is segítette, – Amikor odaálltam a súlyhoz, az volt bennem, hogy nagyon meg akarom csinálni és bizonyítani akartam mindenkinek, megvan az erőm, csak fejben kell ott lennem. Ezen a versenyen minden összeállt, nagyon boldog vagyok, el sem hiszem. Alapvetően a következő évben gondoltam arra, hogy ez a súlyt felhúzzam. Innentől sincs megállás, még több van bennem, remélhetőleg van még fölfelé.

Tóth Pál is felülírta az előzetes terveket, nála az aranyéremhez szükség is volt a 280 kilogramm megmozdítására. Ez végül sikerült neki, így világbajnok lett ő is Kiskunfélegyházán.

– A felkészülés alapján úgy gondoltam, hogy nagyjából 275 kilogrammra lehetek képes, de végül szerencsére 280 lett belőle. Kellett a matek is, nézni kellett az ellenfeleket, túl kellett magam teljesíteni, de szerencsére sikerült. Az ellenfelem 280 kilogrammal kezdett, én ezt a harmadikra tudtam elérni, ám neki a 300 már nem ment fel, így kellett egy mindent eldöntő kör. Nem a biztos, új egyéni rekordra mentem, hanem a 280-ra, és végül így sikerült megszereznem a világbajnoki címet.

Kettejük felkészítését Horváth Zsolt segíti, hármójuk nagy álma, hogy a jövő évi, brazíliai világbajnokságon ott lehessenek.

– Nagyon szuper volt, hogy Magyarországon volt ez a vb, jó volt a szervezés. A legnagyobb boldogság, hogy akikre felnéztünk eddig, ők befogadtak minket és egy nagyszerű közösséghez tartozhatunk. Mi nem tartozunk egyesülethez, nincsen támogatásunk, a következő világbajnokság Brazíliában lesz, nagy álmunk, hogy oda is eljussunk és bizonyíthassunk – mondta Györökné Kocsis Katalin.