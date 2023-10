Az EC iDM Wärmepumpe VSV is jól kezdte az osztrák bázisú pontvadászatot, az ICEHL tabellájának harmadik helyén állt a fehérváriak látogatása előtt.

A Volán – mint ahogy az idegenbeli túráin mostanában – csattanós maflást mért aktuális ellenfelére. Az első harmad gólnélküli küzdelme után Laberge szerzett vezetést a magyar csapatnak, majd a záró periódusban Hancock révén egyenlített a Villach. Az 52. percben Magosi Bálint emberelőnyös találata jelentette a győztes gólt, 1-2.

– Egy nagyon hosszú buszút után nagyon jól kezdtünk, agilisek voltunk – értékelt a találkozót követően Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője. – Pontosan úgy játszottunk, ahogy szerettünk volna. Magabiztosak voltunk a koronggal, nem csináltunk butaságokat. A második harmadban egy kicsit felébredt az ellenfél, ettől függetlenül végig nagyon szoros mérkőzés volt és mindkét csapat nagyon fegyelmezetten játszott. Mindkét csapat előtt rengeteg gólszerzési lehetőség adódott. A harmadik harmadban mindenki próbálkozott, s a Villach ki is tudott egyenlíteni. Aztán volt egy nagyon fontos három az ötös emberhátrányos szituáció, ahol a Doma (Horváth Dominik - a szerk.) nagyon nagyokat védett és az a három emberünk, aki fennragadt egy jó két percig, önfeláldozóan védekezett és kellő energiát adott a csapatnak és a padunknak, hogy befejezzük a mérkőzést rendesen. Adódott egy emberelőnyös lehetőség előttünk is, hogy eredményesen le tudjuk zárni a mérkőzést, azonban ott már csak próbáltuk tartani a korongot. De a speciális egységeink jól működtek, nem kaptunk gólt emberhátrányban és lőttünk is egyet, mikor mi voltunk emberelőnyben. Nagyon boldogok vagyunk, örülünk a három pontnak.

Nagyüzem a Villach SV ketrece előtt

Forrás: VSV

Jó rápillantani az ICEHL tabellájára, a Volán nyolc mérkőzést követően 17 ponttal a harmadik helyen áll az ugyancsak 17 egységet gyűjtött Pustertal Wölfe és az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó, de 18 pontot gyűjtő Red Bull Salzburg mögött.

Team GP W L OTW OTL PTS 1 EC Red Bull Salzburg 7 5 0 1 1 18 2 HC Pustertal Wölfe 8 5 2 1 0 17 3 Hydro Fehervar AV 19 8 5 2 1 0 17 4 EC iDM Wärmepumpen VSV 8 4 2 1 1 15 5 BEMER Pioneers Vorarlberg 8 5 3 0 0 15 6 HC TIWAG Innsbruck - Die Haie 8 2 2 2 2 12 7 HK SZ Olimpija 7 3 2 1 1 12 8 EC-KAC 7 3 3 1 0 11 9 spusu Vienna Capitals 6 2 2 1 1 9 10 Steinbach Black Wings Linz 7 1 3 2 1 8 11 Migross Supermercati Asiago Hockey 7 1 5 0 1 4 12 Moser Medical Graz99ers 7 0 4 0 3 3 12 HCB Südtirol Alperia 8 1 7 0 0 3



A Hydro Fehérvár AV 19 legközelebb pénteken 19.15-kor a Black Wings Linz vendégeként korcsolyázik jégre.