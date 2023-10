Érdemes kicsit visszamenni az időben, ugyanis az Alba utoljára öt évvel ezelőtt, 2018 őszén indult a nemzetközi porondon, a FIBA égisze alatt futó, második számú, nemzetközi kupában. Egy évvel korábban, 2017 őszén a bajnoki aranyérmet követően a Bajnokok Ligája selejtezőjében volt érdekelt az együttes, amely a Pinar Karsiyaka Izmir ellen selejtezőzött, volt is esélye a BL csoportkörébe kerülésre, ám a 92-90-es, szűk, hazai győzelem után a visszavágón jól tartotta magát az Alba, az esélyesebb törökök 81-72-re nyertek, ezzel bejutottak a csoportkörbe. A fehérváriak egy sorozattal lejjebb folytatták, végül a 16 között a litván Juventus Utena pancsolt megállj nekik.

Egy évvel később a FIBA Europe Cup-on voltak érdekeltek, két csoportkört túléltek, sőt, az egyenes kieséses szakaszban is remekeltek, majdnem a négy közé, a Final Fourba kerültek, végül az izrael Hapoel Holon állította meg őket. Előzőleg a német Telekom Bonn gárdáján nagy bravúrral továbbléptek, de a szentföldiek végül jobbnak bizonyultak.

Ezúttal a portugál bajnokság listavezetője, a Sportig CP ellen nyitotta a csoportkört az Arconic-Alba, az elején a fehérváriak vezettek a Pavilhao Joao Rocha csarnokban, Chambers jól mozgatta a társakat, a hazaiak azonban a nyomukban voltak. Barnett zsákolt, Dickey ziccere nyomán 5-9-re alakult az állás, hazai tréner gyakran cserélt, forgatta együttesét. Vojvoda remek betörés után volt eredményes, Hallmann révén jöttek közelebb a hazaiak, azonban a középtávolról is magabiztos erőcsatár öt perc játék után a térdét fájlalva elhagyta a játékteret, két társa vállára kapaszkodva bicegett le a parkettről, 10-11-es állásnál, arcát a törülközőjébe temetve szomorkodott. Társai a frissen beállt – a 2020-21-es idényben Fehérváron pattogtató, előzőleg Szombathelyen szereplő - Ron Curry vezetésével átvették a vezetést, igaz, nem tartott sokáig, mert Vojvoda ismét a vendégek lehettek nyugodtabbak. A házigazdáknál akadt még játékos, aki ismeri a hazai, kosaras élvonalat, Michael Moore Körmenden szerepelt a tavalyi idényben. Az első negyed végére állandósul a portugálok szűk előnye, persze, ők is hibáztak, Tavares ziccert rontott, tíz perc után 19-16 állt a táblán.

Újabb pontokkal toldották meg az előnyt, hat egységgel elléptek, Vojvoda révén közelített az Alba, Tavares kintről sem talált be, ellenben a társak belelendültek, a Fejér vármegyeiek mestere, Alejandro Zubillaga időt ért 25-19-nél, a második negyed harmadik percében. Loncovic mozgatta a luzitánokat, Medeiros köszönt be középtávolról erre Barnett azonnal válaszolt. Elkapta a fonalat a lisszaboni brigád, előbb csak közelített a tízhez, majd át is lépte a határt, 41-29-re vezettek, nem lelték a ritmust látogatók. Aztán Vojvoda elengedett egy sikeres triplát a szomszéd utcából, ezzel araszolt előre a Fehérvár. A hazaiaknál Ken Horton volt elemében, félidőben 48-33-ra vezettek a mediterránok.

A nagyszünet után sem jött közelebb a Fehérvár, Marco LoVett, Mike Moore és Marko Loncovic volt elemében, utóbbi, a szerb és montenegrói állampolgársággal egyaránt rendelkező magasember főként a palánk alatt jeleskedett, előbbiek a mezőnyben ügyeskedtek. A túloldalon a fazonszabász, Siyani Chambers nyújtott jó teljesítményt, remekül osztogatott, valamint kiválóan dobott, harmadik hármasa után a hazaiak szakvezetője, a szép nevű Pedro Nuno Dos Santos Margarido Monteiro 66-56-os állásnál időt kért. Chambers később is magabiztos volt, rajta kívül mindössze Vojvoda nyújtott jót a vendégeknél, a harmadik negyed zárásakor a neve mellett 25 pont állt, a többiek jócskán tíz alatt maradtak. Remekül kezdte a záró tíz percet Zubillaga gárdája, gyorsan két pontra zárkóztak, sőt, Dickey büntetőivel egalizáltak a vége előtt nyolc perccel, 69-69. Többször támadtak a vezetésért, de átvenniük nem sikerült, aztán mégis, Vojvoda remekésével. Hullámzott a végjáték, hol itt, hol ott volt az egypontos előny, végül a szerencsésebb portugálok nyertek.

Sporting CP-Arconic Alba Fehérvár 83-79 (19-16,29-17,21-29, 14-17)