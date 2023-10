Black Wings Linz – Hydro Fehérvár AV19 4-1 (1-0, 2-0, 1-1)

Linz, AG Eisarena, 2379 néző. V.: Smetana, Zrnic

Linz: Tirronen – Roe 1(2xee), Macenzie (1), Lebler 1, Collins, Feldner (1) – Kragl, Stajnoch, Romig 1(ük.), Knott 1(eh.) (1), St-Amant – Wolf, Würschl (1), Pusnik, Stuart, Kristler – L. Lindner, Mitsch, Brettschneider, Brucker. Vezetőedző: Philipp Lukas

FAV19: Roy – Fournier, Campbell, Terbócs, McGauley, Leavens – Atkinson 1(ee), Nilsson, Leclec, Bartalis, Laberge – Stipsicz, Phillips, Magosi, Hári (1), Kuralt – Falus, Vértes, Ambrus G., Németh K., Mihály Á. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Kiállítások: 6 ill. 14 perc

Kapura lövések: 32-29

Ugyan az első percekben a fehérváriak voltak veszélyesebbek, a vezetést mégis a Linz szerezte meg a 8. percben. Kuralt büntetését kivédekezte a Volán, de a kiegészülés után rögtön betalált a hazaiak csapatkapitánya, Lebler, 1-0. Az egyébként kiegyenlített játékot hozó első harmad után a Linz megpróbálta bedarálni a Volánt, nem járt sikerrel, a találkozó derekán azonban a fehérváriak első emberelőnyükből is csak az exvolános Tirronen kapust találták el. A 35. percben kettős emberhátrányt kellett volna kivédekeznie a Volánnak, nagy feladat volt, Roe be is talált, 2-0. Sőt, a harmad végén Knott káprázatos mozdulattal a lábai között megeresztett lövéssel emberhátrányból döntötte el a meccset, 3-0. A záró periódusban csordogáltak a percek, majd az 57. minutumban Atkinson szépített egy éppen nullázódó fór végén, 3-1. Az üres kapu is az osztrákoknak kedvezett, Romig zárta le a meccset, 4-1.

A Volán vasárnap 16 órakor az Olimpija Ljubljanát fogadja az ICEHL tizedik fordulójában.