Jól kezdett a FEHA19 a vasárnap esti bajnokin, de Hetényi Zoltán a debreceniek kapusa ezúttal is kiváló estét fogott ki. A gólok a második harmadban estek, először a DEAC vezetett Buchkin révén, de Blasko egyenlíteni tudott. Az utolsó harmad volt talán a legkiegyenlítettebb játékrész, majd a hosszabbítás megint inkább fehérvári lehetőségeket hozott. Végül a büntetők döntöttek, amelyben jobb volt a DEAC, így a vendégeké lett a két pont, míg a kék-fehéreknek egy jutott ezúttal.

– Remekül visszajöttünk a meccsbe a pénteki után, a játékkal elégedett vagyok, de az eredménnyel nem. Frusztráló, de tisztelnünk kell az eredményt, egy lőtt góllal tökéletes védekezésre van szükség, és hogy ne adjunk el annyi korongot, mint mi a második harmadban. Másrészt, amikor egy gól dönthet, akkor nagyon fontos menni a végéig, okosan játszani és nem szabad könnyen eladni a korongot és csak ülni az eredményen. Türelmesnek kell lenni, de meg kell találni a támadásra is az esélyt. A hosszabbításban az emberelőny jó esélyt adott nekünk, de nem tudtunk sokat kihozni belőle, a büntetőpárbaj pedig külön világ, ahol a kapusok közötti eltérő tapasztalati szinte meghatározta a végkimenetelt. De ez jó kiindulópont, gyorsan jön a következő hét, előbb Magyar Kupa meccs, aztán két kemény bajnoki – értékelt Anatoli Bogdanov a lefújás után.

– Nehéz meccsre készültünk, hiszen ez a FEHA nem az a FEHA, aki két éve volt. Hat nagyon jó hátvédjük van, a csatárok pedig több éve Anatolij Bogdanov keze alatt dolgoznak, pontosan tudom, milyen munka folyik itt, és mennyire nehéz mindenkinek ellenük. Fiatalok, így van hullámvölgy a játékukban, de arra készültünk, hogy kemény, szoros meccs lesz, és ez be is igazolódott, nagyon nehéz feltörni a védelmüket, rengeteget mozognak, betartják a taktikát. Húsz perccel lehetünk elégedettek, a többi vagy átlag alatti vagy elmegy kategória volt. Mindig elmondjuk, hogy nem szabad lebecsülni a fiatalokat, remélem, most már eljut mindenki tudatáig – mondta Artyom Vaszjunyin.