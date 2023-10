Vasas FC – Aqvital FC Csákvár 1-1 (0-0)

Illovszky Rudolf Stadion, 1000 néző

Vezette: Molnár Attila (Aradi József, Vörös Dániel)

Vasas FC: Uram - Szivacski, Baráth B., Pávkovics, Deutsch L.- Hidi M. (Sztojka, 68.), Urblík – Radó (Hinora, 68.), Bakti (Rab, 68.), Tóth M. (Litauszki, 88.) – Novothny (Holender, 57.). Vezetőedző: Desits Szilárd.

Aqvital FC Csákvár: Pécsi - Murka, Babós, Karacs, László N. – Gazdag V., Mészáros D. (Szakály D., 71.), Major M. (Papucsek, 89.) – Tamás N. (Juhász L., 71.), Simon A. (Nagy Z., 60.), Baracskai (Fejős, 60.). Vezetőedző: Tóth Balázs.

Gól: Radó (67.), ill. Fejős (94.)

Négy, kapott gól nélküli találkozó után utazott a Fáy utcába az AFC Csákvár legénysége, abban bízva, hogy a sorozatot folytatni tudják.

Nem látszott megilletődöttnek a Fejér vármegyei gárda, dacára annak, hogy próbálta letámadni őket az angyalföldi együttes. A csákváriak célja az volt, hogy a lehető legrövidebb úton juttassák át a Vasas térfelén a labdát, a 7. percben is ez történt, Simon András tökéletes indítása után Tamás Nándor már csak Uram Jánossal állt szemben, de túl közel vitte hozzá a labdát, ráadásul megzavarta az önfeláldozóan bevetődő Pávkovics Bence, így tisztázni tudott a Vasas hálóőre. A folytatásban többet pattogott a labda a vendégek kapujának előterében, és kissé be is szorultak. A 12. percben Deutsch László balról érkező ívelése felperdül, Novothny Soma, majd Pávkovics is megcsúsztatta a 16-oson belül, Tóth Milán azonban centikkel lemarad a labdáról középen, amelyet végül a kapujából jó ütemben kimozduló Pécsi Ármin zsákmánya lett. A 17. percben tűzijátékot rendeztek a piros-kékek, előbb Urblík József, majd Hidi M. Sándor ígéretes lövését is blokkolták a kapu előtt tömörülő csákváriak. A 26. percben láthatták a szurkolók az addigi legígéretesebb Vasas lehetőséget, Urblik, Tóth M. passzából, 17 méterről nagy lövést eresztett meg, de labdája a bal felső sarok fölött hagyta el a játékteret. Fegyelmezetten, és önfeláldozóan védekezett az AFC, bár a 39. percben közel járt a gólhoz a házigazda, Bakti Balázs a jobb szélen egy csellel becsapta Baracskai Rolandot, majd ballal, 14 méterről nem sokkal csavart a jobb felső sarok fölé. A félidő utolsó kecsegető helyzete Tamás N. nevéhez fűződött, aki László Noel bal oldali beadását a 11-es ponttal egy magasságban Uram János kezébe fejelte a labdát.

Az 52. percben Bakti beadását megcsúsztatták a védők, amely így az akciót kísérő, és felhúzódó Deutsch László elé kerül, aki egy igazítás után fél méterrel a jobb oldali kapufa mellé csavar. Majd az 56. percben ugyan betalált a Vasas, de hiába bólintott a hálóba Urblik Radó András szögletét, mert Novothny akadályozta Pécsit, így a játékvezető nem adta meg a találatot. A 67. percig bírta a nyomást a Csákvár, Urblik ugratta ki Radót, aki a 8 méterről átemelte a kifutó Pécsi felett a labdát, amely a kapu közepébe hullott, 1-0.

A végső szót azonban a Csákvár mondta ki, szinte a lefújás pillanatában, a 94. percben Juhász Levente jobb oldali beadását Fejős Áron 2 méterről, a kapunak háttal állva, ollózva lőtte a kapu közepébe, 1-1.