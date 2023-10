A homokos sportpálya névadó ünnepséget nem önállóan, zártkörűen tartották meg, hanem a pedagógusok világnapja alkalmából szervezett ünneppel együtt. Így nem csak Jaczó Jenő volt jelen az ünnepségen a korábbi gárdából, hanem a tanár úrral dolgozó volt kollégák, nyugdíjasok, és persze a jelenlegi tanárok is.

-Úgy gondolom, hogy a város egész közössége nevében nagyon hálásak vagyunk a pedagógusnap alkalmából a Bugátban tanító régi, és ma is dolgozó tanár kollégáknak, hiszen az egészségügy, a pedagógia és a környezetvédelem az mindig is fontos volt és az is lesz egy város életében és nem mellesleg sok kiváló szakember kerül ki ebből az intézményből. A szakmai tárgyak mellett a sport is nagyon fontos egy középiskolában, és itt régi hagyománya van a röplabdának, amiért Jaczó Jenő nagyon sokat tett, így a mai nap egyik legfőbb pillanata, hogy megemlékezzünk a munkájáról, és hogy felavassuk a táblát, mondta Mészáros Attila alpolgármester.

A diákok kulturális műsorral és egy kis kiállítással köszöntötték a megjelent pedagógusokat és a hosszan méltatott, első sorban ülő Jaczó Jenő tanár urat.