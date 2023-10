Puskás Akadémia – FK Gabala 0-1 (0-0) Továbbjutott a Gabala 2-1-es összesítéssel

Puskás Akadémia: Perczel, Markgráf, Umathum, Vajda, Makara (Koch 70.), Vékony (Juricsics 70.), Oszadcsij, Dimitriev (Dusinszki 63.), Jablonszkij (Lahuncov 63.), Szabari (Somfalvi 57.), Piscsur

FK Gabala: Muradov, Ahmadov E., Rashidov, Ramazanov, Gafarov, Shahniyarov, Ahmadov F. (Badalzadov 73.), Tahmazli, Bakhishov (Ramazanov G. 73.), Agalarov, Bugadov (Mammadli 29.)

Gól: Bakhishov (56.)

A két csapat 1-1-es döntetlenre végzett az odavágón, akkor a felcsúti fiatalok finoman szólva is kalandos úton jutottak el a mérkőzés helyszínére, hiszen majd két napig tartott az út. Azon a találkozón bár a hazaiak szerezték meg a vezetést, még az első félidőben sikerült egyenlíteni Ezúttal a Gabalának volt érdekes útja Felcsútra, a hírek szerint éjszaka érkeztek Magyarországra, majd onnan busszal a Fejér vármegyei településre. Ennek megfelelően élesebben kezdett a Puskás, Vékony Bence hat méterről ziccerben fölé lőtt, majd a szabadrúgása is veszélyes volt, de nem lett belőle gól. Az első bő fél órában a PAFC futballozott mezőnyfölényben, de a masszívan védekező Gabala ellen nem sok komoly helyzetet tudtak kialakítani a magyar fiatalok. A félidő végén Olekszandr Piscsurnak két komoly lehetősége is akadt, de ezek is kimaradtak.

A második játékrész elején is akadtak hazai helyzetek, a vezetést mégis a vendégek szerezték meg, 25-26 méterről óriási szabadrúgásgólt lőtt Kanan Bakhishov, 0-1. Továbbra is a felcsútiak játszottak a futballt, de minden kimaradt, az utolsó percekben teljesen beszorult a Gabala, de nem sikerült egyenlíteni, így a Puskás Akadémia U19-es együttese búcsúzott az UEFA Ifjúsági Ligától.