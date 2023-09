A 22 éves Zeke még a 2017/2018-as idényben érkezett Fehérvárra, először a második csapatban számoltak vele, majd évekig kölcsönadták több klubnak is a minél több játéklehetőség reményében. A fiatal balhátvéd így játszott Gyirmóton, Budafokon, majd Kecskeméten is. 2023 nyarán látta úgy a vezetőség és a szakmai stáb, hogy megérett a feladatra és erősítést jelentene a Vidinek. Három bajnoki mérkőzésen játszott is, de azóta nem igazán kapott lehetőséget. A piros-kék együttesben pedig nem is fog, ugyanis távozni szeretett volna és visszatérni Kecskemétre.

– Szerettük volna meghosszabbítani Zeke Márió jövő nyáron lejáró szerződését, amiről már a nyár elején tárgyaltunk, azonban a tehetséges balhátvéd jelezte, lehetőség szerint vissza szeretne térni Kecskemétre. Célunk, hogy olyan játékosok alkossák a keretünket, akik kizárólag a Vidire koncentrálnak és piros-kékben szeretnének sikereket elérni. Márió játékjogát megvásárolta a KTE, pótlásán folyamatosan dolgozunk, neki pedig sok sikert kívánunk! – nyilatkozta a klub honlapjának Juhász Roland, a Fehérvár FC sportigazgatója.