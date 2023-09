Haladás Viktória–Fehérvár FC 5-1 (3-1)

Szombathely, Kenderesi út, 150 néző. Vezette: Kalydy.

Haladás Viktória: Dobó-Nagy – Németh A. (Csizmadia, 68.), Csáki (Nagypál, 58.), Kovács V., Pintér – Kis (Varga B., 77.), Sweatman, Urbán, Varró (Nagy D., 58.) – Szil (Szalay, 68.), Vladulescu. Edző: Markó Edina.

Fehérvár FC: Terestyényi – Szabó E. (Mihályi, 86.), Romanoczki, Szabó B., Simon (Tóth A., 76.) – Bognár, Kozma - Kántor (Czvetnics, 61.), Földvári, Farkas G. (Mindenszki, 86.) – Szombati (Bors, 61.). Vezetőedző: Andorka Péter.

Gól: Kis A. (14., 58.), Kovács V. (27.), Sweatman (29. - büntetőből), Vladulescu (84.) ill. Szombati (9.)

Sárga lap: Kis A. (75.)

A vasiak készülhettek nyugodtabban a találkozóra, hiszen a Haladás utóbbi három meccsén hét pontot szerzett, míg a fehérváriak a nyitányon aratott győzelmet követően sorozatban kikaptak.

Szombathelyen is meghatározó játékosai - Szehofner Vivien, Jánosi Ninetta, Ramor Korinna - nélkül volt kénytelen felvenni a harcot a Vidi, mégis vezetést szerzett. A kilencedik percben a 16 esztendős Szombati Katalin Zsuzsanna talált a hálóba, megszerezve ezzel élete első NB I-es gólját, 0-1. Az első negyedóra kiegyenlített játékot hozott, s a 15. percben egalizált is a Haladás Viktória: Vladulescu cselezte ki védőjét a bal oldalon, beadása Kis elé pattant, aki kapásból, kilenc méterről a léc alá bombázott, 1-1. Ezután a hazaiak magukhoz ragadták a kezdeményezést, veszélyesen futballoztak, s a játékrész derekán két perc alatt el is döntötték a meccset. A 27. percben Pintér jobból ívelt a kapu elé, Kovács hét méterről a jobb sarokba fejelt, 2-1. Két minutummal később Vladulescu esett el a tizenhatoson belül, a büntetőt pedig Sweatman magabiztosan értékesítette, 3-1. A szombathelyiek domináltak, a szünet előtt Terestyényi még nagyot védett Vladescu lövésénél, de az 58. percben Kis Anita fejesénél már tehetetlen volt, 4-1. A Vidi lányai már elengedték a meccset, a zöld-fehérek pedig lendületben maradtak, s a 84. percben lezárta a párharcot, Sweatman labdáját Vladulescu kapásból, 17 méterről a jobb felső sarokba vágta, 5-1.

Az élvonalbeli bajnokság a válogatott program és a kupaforduló miatt szünetel. A tabella 10. helyére visszacsúszott Fehérvár FC szeptember 30-án az MTK vendége lesz a kupában, majd október 7-én a Ferencvárost fogadja a bajnokság hatodik fordulójában.