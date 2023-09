Mint arra a röplabda szerelmesei élénken emlékezhetnek a Loki nem adta olcsón a bőrét bajnoki fináléban, dacára annak, hogy a végén az esélyesebb Fino Kaposvár játékosainak a nyakába akasztották az aranyérmet. A fehérváriak az osztály abszolút újonc csapataként érték el a bravúrt, és ez még különlegesebbé tette az elmúlt idényt, hiszen korábban egy csapatnak sem adatott meg ez a sportágban hazánkban.

A klub vezetésének ez után pedig nem lehetett más a célja, hogy még markánsabb, és játék erőben „izmosabb” gárdát alakítson ki, és az „ezüstcsapat” gerince együtt maradjon. Ezzel együtt némi átalakulás történt azért az állományban, és miután a második helyén végeztek kivívták a jogot, hogy a nemzetközi porondon is bemutatkozzanak. Kellett is abban a tekintetben a vérfrissítés, mert a MÁV Előre SC-Foxconn indul a Challenge-kupában és a MEVZA-sorozatban is.

Erősítésként érkezett a 27 éves argentin Tomás Dileo feladó a Vidux-Szegedi RSE-től, valamint az Amerikai Egyesült Államokból a Grand Canyon Egyetem csapatában szerződtették Christian Jankét, a 23 éves szélső ütőt. A magyar kontingens pedig a KISTEXT-től igazolt Fazekas Balázs szélső ütővel, valamint a magyar válogatott centerrel, Tomanóczy Bálinttal lett teljes.

- Sikeresnek mondható a felkészülésünk eddigi szakasza. Három hét kemény alapozó munka volt a hátunk mögött. Egyelőre tehát csak pozitív jelei mutatkoznak az elvégzett munkának. A srácok jelenleg a fáradtság szakaszában vannak, de ettől eltekintve minden olyan ütemben zajlik, hogy azt előzetesen elterveztük. Örömmel mondhatom, hogy az új játékosok beilleszkedtek és próbálják átvenni azt a fajta mentalitást, amivel eddig is dolgoztunk. Erősödtünk, amit azt jelenti, hogy minden poszton hasonló képességű, bevetésre éhesen váró röplabdázóink vannak. Ez ugye nagyon fontos, mert hosszabb a kispadunk és a teljes keretet minőségi játékosok alkotják. Így versenyképesebbek tudunk lenni minden fronton. – nyilatkozta Dávid Zoltán.

A kék-fehérek legutóbb teszt mérkőzésen szlovákiai UJS Komárno együttesét fogadták a VOK-ban, és 3-2-es győzelmet arattak.

A nemzetközi porondon kilenc csapattal találkoznak a Közép-európai Liga 2023/2024-es szezonjában. Először november 14. és 16. között Magyarországon debütálnak egy torna keretében, megkezdve ezzel a menetelést. A hazánkat egyedüliként képviselő együttesnek első mérkőzését a szlovákiai UJS Komárnóval játssza, ezt követően Mariborban, Bleiburgban és Zágrábban játszanak. A sorozatban a HAOK Mladost Zagreb, MOK Mursa Osijek, OK Ribola Kastela (horvát), TJ Spartak Myjava, Rieker UJS Komárno (szlovák), VCA Amastetten NÖ, SK Zadruga Aich/Dob (osztrák), OK Calcit Kamnik, OK Merkur Maribor (szlovén) lesznek majd a Loki ellenfelei.

A MÁV Előre-Foxconn az osztrák VCA Amstetten NÖ ellen lép pályára a férfi Challenge Kupában, ahol a csapatok a legjobb 32-be kerülésért játszanak. Az osztrákok elleni párharc első meccsét október 24-én rendezik Tatabányán.