Bíró Attila menesztése után több találgatás is volt az utóddal kapcsolatban, sok helyen lehetett olvasni, hogy az egyik komoly jelölt a DFVE vezetőedzője, Mihók Attila lehet, hiszen a női vonalat jól ismeri, jó néhány kerettaggal dolgozott már együtt, az elmúlt két évtized dunaújvárosi eredményei pedig önmagukért beszélnek. Úgy látszik, hasonló gondolatok fogalmazódhattak meg a Magyar Vízilabda Szövetség háza táján is, hiszen Mihók Attila és Cseh Sándor veszi át a női válogatott irányítását.

– Váratlanul döntött a szövetség, hogy leváltja a regnáló kapitányt – mondta lapuknak Mihók Attila. – Utána kaptam a felkérést, hogy mondjam el, hogyan gondolnám el én a folytatást, már ez is hatalmas megtiszteltetés volt. Amikor pedig jött a szövetségi kapitányi felkérés, akkor talán egy nap gondolkodási idő után úgy gondoltam, hogy ez számomra egy soha vissza nem térő alkalom.

Nem lehetett egyszerű meghozni a döntést, hiszen Mihók Attila neve gyakorlatilag összefort a dunaújvárosi vízilabdával az elmúlt két évtizedben.

– Nyilvánvalóan Dunaújváros számomra nagyon fontos, és nem tartom elképzelhetőnek, hogy kockáztassam a Dunaújvárosnak a jövőképét, működését. Az egy nap is arról szólt, hogy át kellett gondolnom, a kettőt hogyan lehet megoldani úgy, hogy a válogatottat főállásként, száz százalékos intenzitással csináljam, a DFVE-nél pedig a helyettesítésemről, pótlásomról beszélgettünk. Arra a következtetésre jutottam, hogy meg tudom majd oldani azt is, hogy a Dunaújváros hasonló minőségben működjön tovább. Nem eltekintve attól a ténytől, hogy a Dunaújvárosnak remélhetőleg a jövőben is lesz válogatottbeli érdekeltsége is. Úgy látom, a Dunaújváros sem sérül majd, és a csajok ugyanazzal az elvégzett munkával nélkülem is szép eredményeket érnek el.

Hivatalos információ még nincs arról, ki veszi át a DFVE irányítását, illetve arról sincs, Mihók Attila milyen szerepben tud maradni a dunaújvárosi vízilabda mellett. Arról azonban van, hogy a válogatott élén Cseh Sándorral dolgozik majd együtt. Cseh 2017-ben a Szolnokkal Bajnokok Ligáját nyert, valamint az elmúlt években a fiú utánpótlás élén dolgozott.

– Nem dolgoztam vele még együtt, az elmúlt években ő abszolút a fiú, én pedig a lány vonal mellett edzősködtem. Két párhuzamos pályán csúsztunk, de most már több alkalommal beszélgettünk a saját, közös feladatunkról. Nyilvánvalóan ismerjük egymás munkásságát, kölcsönösen el is ismerjük egymás eredményeit, eddigi karrierjét. Nagyra tartom a habitusát és a bátorságát, ahogy közelít a sportághoz, valamint a hatalmas tudását, ami szinte minden apró részletre kiterjed a vízilabdával kapcsolatosan.

Az edzőpáros előtt a feladat adott, hiszen a női válogatottak ki kell juttatni a párizsi olimpiára. A hőn áhított kvóta megszerzéséért a következő év elején indulnak majd harcba női pólósaink: Januárban Európa-bajnokságot rendeznek, míg februárban világbajnokságot.

– A program kialakítása folyamatban van, válogatott összetartások menetrendjét a bajnoksággal össze kell hangolni. Decemberben kezdődik a felkészülés, közte lesz a karácsony, ahol a játékosok magánéletét is figyelembe kell venni. Január harmadikán indulunk az Eb-re, cél, hogy addig is minél többet tudjon a keret együtt készülni.

Az elmúlt években rengeteg szép sikert ért el Mihók Attila a Dunaújváros élén a hazai és a nemzetközi porondon is.

–Mindegyik eredményre büszke vagyok, akár az idei Final Fourba jutás is több mint váratlan volt, de az Európai Szuperkupa megnyerése is meglepetés volt, vagy akár a LEN-kupa győzelmünk is. A Magyar Kupa sikereinket is nagyra értékelem, de van, hogy egy bajnoki győzelem, pillanat is nagy büszkeséggel töltött el. Azonban nem akarok erről úgy beszélni, mintha ez elmúlna, egy kicsit kitágul majd a szerepem.