Hüffner Adrián Dunaújvárosban született és ott is kezdte a pályafutását, 2003-ban mutatkozott be a felnőttek között, ekkor mindössze tizenhét éves volt.

Két szezont játszott Újpesten, majd Ferencvárosba, végül a Budapest Stars csapatához igazolt. 2011-től egy szezont kivéve végig a Dunaújváros Acélbikák együttesét erősítette. Kétszeres MOL- Liga győztes és kétszeres Magyar bajnok, több mint 300 alkalommal lépett jégre az Erste ligában.

Hüffner az elmúlt idényben három pontot (2+1) szerzett és oszlopos tagja volt az ezüstérmet szerzett Worm Angels keretének.

- Az Andersen Liga első szezonja beváltotta a hozzáfűzött reményeket, a játékosok és a bajnokság is várakozáson felül teljesített. Bízunk a még jobb folytatásban és abban, hogy idén a Szövetség is bebizonyítja, hogy hosszútávú, komoly szándékai vannak ezzel a versenysorozattal. – vélte a hátvéd.