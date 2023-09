Még egyszer nagy valószínűséggel nem akarnak a Loki női röplabdázói és vezetői olyan körömrágós időszakot átélni, mint a tavasz folyamán, amikor közel kerültek ahhoz, hogy akár el is búcsúzhatnak az Extraliga küzdelmeitől. Aztán már az idény hajrájában a csapathoz érkező lengyel Lukasz Przybylak dirigálásával kiharcolták az MTK Budapest ellen a bennmaradást.

A holt szezonban aztán beindult a gépezet, és a szakosztály vezetése mindent megtett azért, hogy kellőképpen megerősítse a keretet. Igen jelentős változások történtek, több minőségi és korábbi válogatott játékos érkezett, illetve tért vissza a klubhoz hosszú idő után, elég csak Király-Tálas Zsuzsanna, Vacsi Evelin nevét megemlíteni. A 88-szoros válogatott Pallag Ágnes pedig a német Dresdner SC 1898 együtteséből igazolt Fehérvárra. Rajtuk kívül a csapat még szerződtetett magyar játékosokat is, mellettük pedig horvát, dominikai, lengyel, amerikai és svéd idegenlégiósokkal lett teljes. A szakmai stáb is változott a nyár folyamán, a vezetőedző két honfitársa, Karolina Bednarek erőnléti edző, fizioterapeuta, segédedző, valamint Michal Szpak statisztikus és segédedző is ezen túl a kék.-fehér sikerekért fog dolgozni.

- Az augusztusi felkészülést arra szántuk a lányokkal, hogy egy stabil alapot tudjunk létrehozni egyénileg és az egységen belül is, amely a szezon során biztosítja majd a lelkes, nagy potenciállal rendelkező fiatalok számára a folyamatos előrelépés lehetőségét. A fejlődést érthetjük mind a technika, mind a terhelés, kondíció, mind pedig a labdával való érintkezés szempontjából. Egy biztos, hogy a 2023/24-es szezon nagy bizakodásra ad okot, ugyanis újabb hat hét kemény munka következik immár a teljes MÁV Előrés kerettel, aminek célja főleg a játékrendszerünk fejlesztése lesz. Most első körben a csapatmunkára fektetjük a hangsúlyt, hogy minden játékos pontosan ismerje és teljesítse is feladatát. A játékosok szorgalmasak, sokat edzenek, mindegyikük minden helyzetben a legjobb formáját próbálja nyújtani. Jelenleg még korainak tartom, hogy a szezonról, vagy a nyitó mérkőzésekről beszéljünk, de azt elmondhatom, azon dolgozom, hogy a lányok a segítségemmel ki tudják hozni önmagukból a maximumot, és ezáltal a teljesítményük győzelemhez vezessen a meccseken.– hangsúlyozta Lukasz Przybylak.

A csapat már két teszt mérkőzésen van túl, az egyéves kihagyás után az Extraligába visszajutó DVTK-t 4:0 (21, 20, 23, 14)-ra győzték le, majd az UTE otthonában léptek pályára.

A mögöttünk hagyott hétvégén Lengyelországban hangoltak a szezonkezdetre, a nyolcszoros bajnok, és a tavalyi szezonban a 4. helyen záró BKS BOSTIK Bielsko-Biala legyőzte őket 3:0-ra, bár a pótszettet megnyerték a lányok, akik a meccsen kívül kétnapos közös edzésen vettek részt vendéglátóikkal.