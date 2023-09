Édesapja, Sallai Tibor közel kétszáz NB I-es meccsel a háta mögött fejezte be élvonalbeli karrierjét, két évet ő is profiskodott, Izraelben, a Hapoel Beit She'an csapatában. Az 54 éves sportember hosszú évek óta egyéni képzőként dolgozik a Puskás Akadémián, ahonnan fia karrierje is elindult. Ha pedig ehhez hozzávesszük, Sallai Tibor hogy lánya, Nikolett a Dunaújvárosi Kohász kézilabdázója, mondhatni, a siófoki család ezer szállal kötődik Fejér vármegyéhez.