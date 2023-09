HCB Südtirol Alperia – Hydro Fehérvár AV19 1-3 (1-0, 0-0, 0-3)

Bolzano, V.: Moschen, Smetana, Gatol-Schafranek, Pardatscher

HCB: Svedberg – Valentine, Parlett (1), Halmo, McClure (1), Gazley 1 – Vandane, Miglioranzi, Lessio, Ford, Thomas – Teves, Di Perna, Frigo, Mantenuto, Frank – Miceli, Felicetti, Brunner, Alberga. Vezetőedző: Niklas Sundblad

AV19: Roy – Fournier (1), Campbell, Ambrus G., Hári (1), Leavens – Atkinson, Nilsson, Leclerc (1), Bartalis, Kuralt 1 – Stipsicz, Philips, Vértes, Laberge, Terbócs – Vokla, Magosi 2, Németh (1), Mihály (1). Vezetőedző: Kiss Dávid.

Kiállítások: 6, ill. 10 perc.

Kapura lövések: 32-20.

Jól rajtolt a Volán az új idényben, hiszen Kiss Dávid alakulata az Asiagóban 3-0-ra nyert. A siker sajnos vezéráldozatokkal járt, Tim McGauley blokkolás közben szenvedett kisebb sérülést, így ő nem állhatott a szakmai stáb rendelkezésére, helyét az első sorban Ambrus Gergő vette át. Kiegyenlített mezőnyjátékkal, de veszélyesebb fehérvári próbálkozásokkal indult el a mérkőzés. Aztán öt perc elteltével kicsit beszorult a Fehérvár, jöttek az olasz lövések, a legnagyobb helyzet Ford előtt adódott, közelről leadott lövését vállal tolta fölé Roy. Nem sokkal később emberelőnybe került a magyar csapat, és bár a fór eleje nem sikerült túl acélosra, Fournier azért megtornáztatta Svedberget. A harmad derekán olasz emberelőnyben Ford próbált okosan belepiszkálni egy beadásba, de Roy résen volt, hárítani tudott. A kiegészülés után pár másodperccel betalált a Bolzani, egy távoli lövés zúgott el a kapu mellett, de a palánkról élesen pattant vissza, Gazley pedig lecsapott a pakkra és közelről bepofozta, 1-0.

A második játékrész elején Roy-nak kellett bottal védenie, majd Svedberg is magához ölelt egy korongot. Enyhe olasz fölény továbbra is jellemezte a játékot, mindkét oldalon akadtak helyzetek. A vendégektől a Bartalis vezette sor nagy tempót diktált, Leclerc közelről hibázott el egy nagy helyzetet nyolc perc eltelte után, Roy kapuja előtt pedig Gazley fonák lövését követően alakult ki nagy tumultus. A harmad derekán egyre jobban beszorult a Fehérvár, ezen pedig nem segített Kuralt kiállítása sem, öt a négy ellen McClure tüzelt előreszeretettel, de nem járt sikerrel. Nem sokáig tartott az öt az öt ellen szituáció, kisvártatva Németh is kiülhetett két percre, azonban a védelem ezúttal is jól tette a dolgát. A játékrész végén egy támadásban Bartalis egyenlíthetett volna több alkalommal is, de a magyar válogatott csatár elhibázta a helyzeteket.

Nagy elánnál vágott neki az utolsó húsz percnek a Hydro Fehérvár AV19, mindegyik sora a vendégeknek alakított ki veszélyes helyzetet a Bolzanó kapujánál. Vokla kiállítása némileg megtörte ezt a lendületet, egy kapu előtti kavarodás után majdnem kettőre nőtt az olaszok előnye, de szerencsére megúszta ezt a szituációt a Volán. Az erőfeszítésnek meglett az eredménye, jött az egyenlítás, Fournier gyönyörűen látta meg Kuraltot, aki éles szögből közelről beütötte, 1-1. Szinte majdnem azonnal jött a válasz, de Thomas kísérletét védte Roy. Hazai vezetés helyett a Fehérvár talált be ismét, gyors kontra végén Magosi erős lövése talált utat a kapuba, nyolc perc alatt megfordította a mérkőzést Kiss Dávid együttese, 1-2. A folytatásban mindkét csapat támadhatott egyszer emberelőnyben, az olaszok nyomtak, de Magosi üres kapus gólja bebiztosította a kék-fehérek győzelmét. A Hydro Fehérvár AV19 hat ponttal zárta az olasz túráját.