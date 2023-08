A Puskás Akadémia női NB I-es alakulata mozgalmas felkészülési időszakon van túl, hiszen a kemény munka és edzések mellett nem kevesebb, mint hat edzőmérkőzésen léptek pályára Halászi Kinga lányai. Az utolsó két találkozón egyaránt meggyőző teljesítményt nyújtott a PAFC. A horvátországi edzőtábort követően először a Csíkszeredát múlták felül a felcsútiak 2-0 arányban, majd a bajnoki főpróbán az NK Osijek gárdáját 5-0-ra győzték le. A forma biztató, a nyáron erősödött a Puskás, a nyáron például Amerikából érkezett Sydney Staier, aki már be is mutatkozott az Akadémia színeiben a felkészülési mérkőzések alatt. A mindkét szélen bevethető támadó nagy erősségi lehet az NB I-es alakulatnak.

– Az elmúlt szezonban Szerbiában játszottam, ahol jó dolgokat hallottam az itteni bajnokságról, ezért úgy döntöttem, kipróbálom magam Magyarországon. Úgy vélem, jó döntést hoztam, a Puskás Akadémiánál mindenki rendkívül kedves és segítőkész az első perctől fogva, ami nagyon megkönnyítette a dolgomat, mint ahogy az is, hogy már szereztem európai tapasztalatot – beszélt első benyomásairól a virginiai születésű lány, aki azt is megosztotta velünk, mire számíthatunk tőle a pályán, illetve milyen tervekkel érkezett klubunkhoz. – Sokoldalú játékosnak tartom magam, aki szereti megkeresni a réseket az ellenfél védelmén és szereti helyzetbe hozni a csapattársakat. Imádom ezt a játékot, remélem, ez a pályán is meglátszik majd, alig várom, hogy tétmeccsen is bizonyíthassak, és sikerekhez segíthessem a csapatot – mondta a pfla.hu-nak Staier.

Nem kell már sokáig várnia a tétmérkőzésen való bemutatkozásra, hiszen szombaton rajtol a női NB I-es labdarúgó-bajnokság, a Puskás Akadémia a Szekszárd otthonában kezdi meg az új kiírást. A két csapat közelmúltja felcsúti sikert jósol, hiszen az előző bajnokságban oda-vissza nyert a PAFC, sőt a mostani felkészülés elején hét gólt hintettek a Fejér vármegyeiek riválisuknak.

– Sikeres felkészülésen vagyunk túl, a nemzetközi mérkőzéseken sok tapasztalattal gazdagodtunk. Nagyon fontos számunkra, hogy ilyen mérkőzéseket játszhassunk a tétmeccsek előtt. Több új taktikai elemet is gyakoroltunk, fizikálisan pedig megfelelő állapotban van a csapat, tehát elmondhatjuk, hogy a tervezett munkát elvégeztük. A Szekszárd egy masszív csapat, nehéz lesz feltörni a védelmüket, főleg idegenben, de szeretnénk a szezont győzelemmel kezdeni, úgyhogy mindenképpen jó játékra lesz szükség. Az új játékosoknak is sikerült beilleszkedniük, egyre jobban teljesítenek, tehát készen állnak a rajtra. Szeretnénk túlszárnyalni a tavalyi évünket, azaz egyénileg és csapatszinten is fejlődést tűztünk ki célul. Mindez remélhetőleg eredményekben is megmutatkozik majd – fogalmazott a felcsútiak honlapjának Halászi Kinga vezetőedző.