A 2015-ös születésű székesfehérvári ifjú sakkozó a Szent Imre Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda növendéke, most szeptemberben kezdi majd meg a második osztályt. Az intézmény falain belül is van lehetőség a sakkozásra. Tanóra keretében sajátította el még jobban a sakk alapjai Klári nénitől. Nagyon megszerettette a sakkot a Norbival, majd a szeptemberi iskolakezdést követően decembertől már sakkszakkörbe is járt az iskola keretein belül. Innentől már tényleg nagy szerelem volt a sportág. Minden reggel hajnali ötkor kell Norbi, hogy online sakkversenyeken vegyen részt. Egészen hét óráig sakkozik, majd utána elindul az iskolába. Délután a lecke és a házi feladat elkészítése után ismét előkerülnek a bábuk és a sakktábla. Hét hónap alatt több mind négy ezer lejátszott meccse van online. A sportág szeretete egyértelműen családi örökség, hiszen az alapokat a szülőktől leste el, akik a nagyszülőkkel együtt már korán észrevették, Norbinak jó érzéke van a sakkhoz.

– Kislányként még jártam versenyekre is, de nem olyan szinten, mint ő – mondta lapunknak Hapek Ágnes, Nagy Norbert édesanyja. – Tőlünk tanulta meg az alapokat, az elején még hagytuk nyerni, de utána már mindegyik fél komolyan vette, ezekben az esetekben is már ő nyer. Rögtön megszerette a sakkot, a lépéseket, a taktikát, egy hónap után már megvert mindegyikünket. Már az elején látszódott, hogy nagyon tehetséges benne, taktikai lépéseket gyorsan elsajátította, például ha sakkot ad az ellenfélnek, akkor azzal leüt egy bábut. Februártól pedig kerestünk sakkedzőt is mellé, mert rájöttünk, hogy a korosztályához képest hatalmast potenciál van benne, a fejlődéséhez pedig szükség lesz egy edzőre. Taktikát, lépéseket tanít neki, különböző stratégiákon haladnak végig, akár a nyitólépéséket, vagy a végjátékot nézve. Norbival az iskola falain kívül Gál Péter Tolna vármegyei edző foglalkozik online. A távolság ellenére a kisfiú fejlődése folyamatosan, edzőjével igyekszik nem kiismerhető taktikákat alkalmazni. Az online oktatás miatt például személyesen először egy diákolimpián találkoztak az edzővel. Ha már iskolások versenye, Norbi a megyei fordulók alatt magabiztosan jutott be az országos fináléba, ahol az 52 induló között 13 lett. A sakk az iskola területén is hasznos lehet egy általános iskolásnak, hiszen fejben nagyon koncentráltnak kell lenni.

– Nagyon szeretek sakkozni, mattot adni az ellenfélnek. A bábuk lépéseit meg kellett tanulni és különböző stratégiákat. Előre próbálok gondolkodni, és számolni fejben, hogy az ellenfél mit léphet – tette hozzá Nagy Norbert. – Az első verseny előtt picit izgultam, voltak nehézségek, de ezeket leküzdöttem. Vannak már olyan ellenfél, aki ellen már többször játszottam, ilyenkor mindig próbálok másokat lépni, váratlan stratégiát alkalmazni.

Az eredmények pedig folyamatosan jönnek a nyolc éves kisfiútól, a diákolimpia után a területi és országos versenyeken is kiválóan teljesített Norbi. A több mint 4000 lejátszott mérkőzéssel rendelkező ifjú sakkozó edzővel heti kétszer két órát készül, valamint az iskolában a sakk szakkörben már a gimisekkel is össze méri tudását. Bár az idősebbek eleinte kicsit kétkedve fogadták, mára már változott a helyzet, köszönhetően annak is, hogy Norbi nyer ellenük. Júniusban országos bajnoki döntőt indult Bükfürdőn, a közel egyhetes megmérettetésen az aranyérem a székesfehérvári Nagy Norbi nyakába került.

– Három országos verseny alapján jutott be korosztályonként a tíz legjobb sakkozó. Mindenki mindenkivel játszott, Norbi nem talált legyőzőre ezen a döntőn, nyolc mérkőzést megnyert, egy pedig döntetlennel ért véget. Toronymagasan lett magyar bajnok U8-as kategóriában. Változatos hosszúságú találkozókat vívott, a leghosszabb két és fél órán át tartott, míg a legrövidebb harminc perces volt. Nehéz mezőny volt, hiszen a legjobbak voltak ott, mindegyik erős ellenfél volt – mesélte az édesanya.

Ezzel a sikerrel pedig kivívta a jogot arra, hogy az október 14. és 27. között megrendezésre kerülő világbajnokságon ott legyen Egyiptomban. Addig Norbi még legalább 400 mérkőzést meg szeretne vívni. A kiutazás nagy kaland lesz a kisfiú és kísérői számára is.

– Mindegyik napon lesz egy meccse a gyerekeknek, a Magyar Sakk Szövetség nem támogatja a magyar delegációt. Az U8-as fiúk mellett a lányok is utaznak, valamint az U10-es és U12-es korosztályok is ott lesznek Egyiptomban. Az edző mellett én is mehetek majd Norbival, illetve az egész delegációhoz kiutazik majd az ifjúsági sakkbizottság elnöke lesz ott. Mindenki külön utazik ki. Kicsit azért tartunk is a világbajnokságtól, nem a sakk részétől elsősorban, attól nem féltem Norbit, ügyel lesz majd. A nyelvi nehézségek ütközhetnek ki, a magyar gyerekeknek meg kell majd értetniük magukat a verseny alatt a teremben, ott nem lehet velük sem az edzőjük, sem a szülő. Jó néhány kulcskifejezést tanul majd meg, hiszen ha bármilyen szabálytalanságot lát majd a Norbi, akkor el kell tudnia magyarázni a bíróknak, meg kell értetnie magát. Szponzorok és család útján próbáljuk megoldani a felmerülő költségeket. Az iskolától is maximális segítséget kapunk. Nem csak anyagilag igyekeznek a világbajnoki részvételt támogatni, hanem abban a két hetes időszakban és az azt követő őszi szünetben az anyagok bepótlásában is segítenek. Nagyon izgulunk, nem gondoltam volna, hogy már nyolc évesen kijut egy világbajnokságra. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy idáig eljutott, a vb-n nem csak az országot, hanem a várost is képviseli majd. Köszönjük a Polgármester Úr és az Alpolgármester Úrnak is a támogatást.