2023. augusztus 27., vasárnap, 17:00

Polgárdi (vármegyei II. osztály) – Bakonycsernye (vármegyei II. osztály), Káloz (vármegyei II. osztály) – Pátka (vármegyei II. osztály), Nagyvenyim (vármegyei II. osztály) – Baracs SE (vármegyei II. osztály)

Az első körökben a Polgárdi csapata a Kislángot 3-2-vel búcsúztatta, majd a 2. fordulóban a vármegyei I. osztályú Enyinggel játszott 3-3-at, ami azt jelentette, hogy alacsonyabb osztályú csapatként léphetett tovább. Ellenfele, a Bakonycsernye gárdája előbb – az időközben a szezon további küzdelmeitől visszalépő, ám ekkor még versenyben levő – Csákberényt intézte el idegenbeli 9-0-as győzelemmel, míg a legutóbbi fordulóban 1-1-re végzett Magyaralmáson, ám a büntetőpárbajban 4-2-vel jobbnak bizonyult.

A Káloz legénysége gólokban gazdag találkozón 5-3-ra múlta felül a Nagylók csapatát, a következő fordulóban Hegedűs Patrik duplázott, mellé csatalakozott Tóth Patrik, és rendkívül sima 3-0-al mentek tovább, mindezt a Kőszárhegy együttese bánhatta. Ellenfelük, a Pátka Pál Milán triplájának köszönhetően 3-1-re győzte le a Seregélyest, majd a folytatásban a Videoton Baráti Kör csapatán gázolt át, és győzött 5-0-ra.

A Nagyvenyim az első játéknapon, Rácalmáson kétgólos hátrányból tudott fordítani, és nyerni 4-3-ra. A 2. fordulóban a Nagykarácsonnyal vívtak ádáz csatát, melynek végén nem született döntés, és az 1-1-re végződő kilencven perc után a szétlövést viszont megnyerték 5-4-re, kiharcolva ezzel a továbbjutást. A Baracs SE számára tavasszal kupadöntőt ért a menetelése, és ismerve őket idén is megcélozzák a finálét, ám ehhez túl kell jutniuk házigazdáikon. Ők, mivel a MOL Magyar Kupa főtábláján indultak tavalyi eredményük alapján most kapcsolódnak be a vármegyei csatározásokba.