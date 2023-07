"Sarzy" 2013-ban került a kék-fehérekhez, ahol gyorsan alapemberré vált, Frank Banhammal gyilkos duót alkottak. Sarauer második szezonjában az egész EBEL pontkirálya lett, és bár volt egy évados kitérője Villachban, 2018-ban visszatért Székesfehérvárra és a Volán egyik erősségének bizonyult minden szezonban.

A klubkötelezettségek mellett a magyar állampolgárság lerakásával a válogatottat is több világbajnokságon is segítette, a 2015-ös krakkói feljutásban hatalmas érdemei voltak.

Andrew Sarauer közel 500 EBEL/ICE-mérkőzésen szerepelt, és bár néhány hete aláírta új szerződését, a felkészülés megkezdésekor úgy döntött, befejezi pályafutását.

–Ma visszavonulok attól a sporttól, amit imádok. Az elmúlt hetekben éreztem, valami hiányzik a nyári felkészülésem alatt, és ekkor tudtam, eljött az idő, hogy befejezzem. Tíz éve fogadtatok be a csodás városotokba és országotokba, ami nemsokára az otthonommá vált. Az évek alatt rendkívüli csapattársakat volt szerencsém megismerni és velük együtt játszani. Mindannyian jobbak lettünk a kiváló edzőkkel és a klubnál dolgozókkal való munkától. Sokan közülük a színfalak mögött vannak és rengeteg munkát tesznek bele abba, amit az jelent, hogy Fehérváron játszhatunk. Köszönöm nekik. Óriási megtiszteltetés volt előttetek játszani, a szurkolók előtt. Sosem fogom elfelejteni azt az energiát és szenvedélyt, amit mérkőzésről mérkőzésre adtok. Fehérvár és az AV19 mindig különleges helyet foglal majd el a szívemben – áll a játékos közleményében.

–Szomorúak vagyunk, ugyanakkor megértjük a játékos döntését. Azt, hogy egy aktív jégkorongozó mikor vonuljon vissza, mi az ideális időpont, nehéz eldönteni. Sarzy-val már korábban is beszélgettünk erről, most is elkezdte a felkészülést a szezonra, de végül úgy látta, jobb, ha inkább még a szezon előtt meghozza ezt a döntést, mintsem, hogy motiválatlanul érkezzen vissza. Nem titok, beszéltünk arról is, hogy visszavonulását követően a szervezeten belül marad és a szakmai stábban folytatja a munkát, sajnos ez most nem valósul majd meg. A klub nevében csak a legjobbakat kívánjuk Andrew-nak, a továbbiakban sok sikert kívánunk egykori játékosunknak – mondta a klub honlapjának Szélig Viktor, a fehérváriak általános menedzsere.