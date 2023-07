Azt már a hétvége előtt tudni lehetett, hogy egy új gumiszabály okozhat meglepetéseket a magyar pályán, hiszen az új regula szerint kevesebb szett gumival számolhatnak csak a csapatok, az időmérőn a Q1-ben csak a kemény, a Q2-ben csak a közepes, míg a Q3-ban csak a lágy abroncsokat lehetett használni. Az új szabályok talán a Mercedes versenyzőjét, George Russelt tréfálták meg a legjobban, a forgalommal is megszenvedő brit pilóta már az első szakaszban búcsúzott. A kvalifikáció szoros versenyt hozott, meglepetésre pedig nem Max Verstappen, hanem a Hungaroring „királya”, Lewis Hamilton szerezte meg a pole-t, a két versenyzőt mindössze 0,003 másodperc választotta el egymástól. A szombati nap másik jelentős híre volt, hogy az illetékesek bejelentették, hogy 2032-ig szerződést hosszabbítottak a mogyoródi pályával.

A pénteki esős, a szombati szeles idő után vasárnap szikrázó napsütés és meleg, nyárias időjárás fogadta a mezőnyt, a rajt előtt az egyik fő kérdés az volt, hogy a 2021-ben ádáz világbajnoki küzdelmet vívó Hamilton és Verstappen megússza-e ütközés nélkül az első kanyart, kört. A rajt több izgalmat is hozott, Hamilton az élről nem a legjobban kapta el a piros lámpák kialvását, és nem csak Verstappen, hanem a két McLaren is elment a brit mellett, rajta kívül az ötödik helyről induló Zhou is sokat esett vissza, ellenben Sainz felzárkózott csapattársa, Leclerc mögé rögtön az elején. A két Alpine a mezőny hátsó részében Ricciardo és Zhou közreműködésével kiütötte egymást. Alonso és Perez talált egymásra az első tízben, de a spanyolok kétszeres világbajnoka pár körig húzta csak a Red Bull ellen, az élen Verstappen gyorsan több mint két másodperces előnyt épített ki. A 15. kör környékén elkezdődtek a kerékcserék, az élmezőnyből Hamilton jött ki elsőként, ő követte a két McLaren, akiknél Norris alávágott csapattársának, majd Leclerc is kiállt, de a hátsó kerékpisztoly nem működött, nagyjából hét másodpercet bukott a monacói.

A féltávhoz haladva Pérez folytatta a boxkiállások után is a felzárkózást, először Sainzot, majd Russelt vadászta le, utóbbival kishíján össze is értek. A folytatásban is elsősorban Pérez szolgáltatta az izgalmakat és az akciókat a legjobb tízben, a mexikói elment Hamilton, majd a Norris mögé visszacsúszó Piastri mellett is. Utána eredt Norrisnak is a második helyért, de a britet már nem sikerült elkapnia, sőt az utolsó körökben Hamilton kezdett visszazárkózni rá, de végül Pérez a kilencedik helyről rajtolva odaért a harmadik helyre. Max Verstappen senkitől nem zavartatva nyerte meg a 38. Magyar Nagydíjat, a második Lando Norris lett.