Galatasaray – Aqvital FC Csákvár 4-2 (1-0)

Bad Waltersdorf, 200 néző

Galatasaray: Yilmaz (Balaban, 46.) – Ali Turap (Dogan, 46.), Baltaci (Tasende, 62.), Bayram (Ross, 70.), Dubois – Aksaka (Akman, 63.), Ayhan (Demiroglu, 70.) – Morutan, Mertens (Akman H., 46.), Emre – Zaniolo. Vezetőedző: Okan Buruk.

Aqvital: Pécsi (Zelizi, 71.) – Murka (Nat, 71.), Papucsek (Umatham, 71.), Karacs (Babós), László N. (Kapronczay, 71.) – Farkas A. (Major M., 71.), Mészáros D. (Helmich, 71.), Szakály D. (Hulicsár, 71.) – Tamás N. (Juhász L., 71.), Nagy Z. (Simon Á., 71.), Fejős (Baracskai, 71.). Vezetőedző: Tóth Balázs.

Gólszerző: Baltaci (3), Tamás N. (51.), Ayhan (53.), Zaniolo (56.), Zaniolo (60.), Major M. (76.).

A török klub kérésére csak a kezdősípszó pillanatában lehetett nyilvános, ki ellen is lép pályára nemzetközi felkészülési mérkőzésen a Csákvár. A Galatasaray keretében hemzsegtek a válogatott labdarúgók, nem véletlen, hogy az Aqvital kicsit megilletődötten kezdett a mérkőzésen, a törökök már a 3. percben megszerezték a vezetést, Baltaci maradt egyedül és talált be nyolc méterről. A folytatásban már a Galata játszott mezőnyfölényben, akadtak lehetőségei a Csákvárnak is. A második félidő elején sikerült is az egyenlítés, Tamás futotta le védőjét, majd a bal sarokba lőtt, 1-1. Ne sokáig volt döntetlen az állás, tíz perc alatt háromszor is betalált Okan Buruk gárdája, először Ayhan Kaan fejelt a kapuba, majd Zaniolo kétszer eredményes volt rövid időn belül, 3-1. Kezdett fáradni a Csákvár, jöttek a cserék mindkét oldalon, a szépítés Major révén sikerült, így 4-2-es török sikerrel zárult az Aqvital történelmének egyik legjelentősebb találkozója.