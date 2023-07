2018 óta ez lesz az első szezon, hogy nem szerepel a klub nevében az eddigi főszponzor neve. Hogyan érinti a klub működését ez a változás?

Először is szeretném megköszönni a MOL-nak azt a 13 éves együttműködést, amely lehetőséget teremtett a Vidi egyik legeredményesebb korszakára. A támogatásuk nélkül nem érhettük volna el azokat a felejthetetlen sikereket, amelyekre az elmúlt bő egy évtizedben büszkék lehettünk.

Az új szezonnak - immár Fehérvár FC néven - jelentős változásokkal vágunk neki. Az egész klubra nézve észszerűsítjük a működést, hiszen alacsonyabb költségvetésből fogunk gazdálkodni, mint eddig - ezeket a változtatásokat már korábban el kellett volna kezdenünk. A tavaszi szezonban látott eredményeink és a MOL távozása ezt a folyamatot felgyorsították, az NB I-en belül a Vidi sajnos „más polcra” került az eddigiekhez képest, ezt most már egyértelműen kijelenthetjük. De a változás egyben új lehetőségeket is kínál. A felnőtt csapatban az eddiginél több fiatal magyar játékosnak szeretnénk bizonyítási lehetőséget adni, és az utánpótlásunk működését is racionalizáljuk. Az NB III-as csapatunk az előző szezonban jól szerepelt, vannak utánpótlás-válogatottjaink, azt szeretnénk, hogy az első csapatig minél többen eljussanak. Ennek a tervnek a megvalósítását Juhász Roland sportigazgatóra bíztam, így a folyamat pontos szakmai részleteit és az céljainkhoz vezető utat ő fogja meghatározni.

Sokszor lehetett hallani, hogy egyes játékosok kiemelkedően magas fizetésért írtak alá a Vidihez. Ebben lesz változás?

Az említett észszerűsítés már elkezdődött, távozott jó pár olyan játékos a keretből, akiknek a bére már nem fér bele az új elképzeléseinkbe és az új költségvetésünkbe. A céljainkhoz mérten határoztuk meg azt a fizetési korlátot, amit még meg tudunk adni az újonnan érkező játékosoknak.

Ha már úgyis említette: mik a célkitűzések erre a szezonra?

Ebben az új helyzetben sajnos nem álmodhatunk bajnoki címről, de még a dobogóról sem. Egy olyan, megfiatalított csapat alapjait kell leraknia Juhász Rolandnak, amely szerethető a szurkolók számára, és úgy marad bent az élvonalban, hogy ne kelljen még egyszer az utolsó fordulóban izgulnunk. Ennél merészebb célról, célokról egyelőre nem reális beszélni.

A stadion névadója is a MOL volt eddig. Felmerült új stadion-névszponzor érkezése?

Jelenleg nem tudok potenciális jelentkezőről, így az új szezonra Sóstói Stadionként neveztük a létesítményt, a korábbi elnevezés eltávolítása az egyes felületekről már elkezdődött.

A klubnál várhatók új szponzorok?

Olyan típusú és nagyságrendű együttműködés, mint ami a MOL-lal volt, nem várható. Ettől függetlenül keressük az új szponzorációs együttműködések lehetőségét helyi, városi szinten is.

A várost felhozva adja magát a kérdés: dr. Cser-Palkovics András polgármester egy tévéműsorban nyilatkozta, hogy találkoztak és tárgyaltak a Vidi jövőjéről. Publikus, hogy pontosan miről volt szó ezen a megbeszélésen?

Elmondtam a polgármester úrnak, hogy a MOL távozását követően a klub anyagi körülményei bár stabilak, de távolról sem olyanok, mint korábban. Egy olyan együttműködési lehetőséget vázoltunk fel, amelyben az önkormányzat támogatást nyújtana a klub utánpótlásának, és a stadion működtetését is új alapokra helyeznénk. Konstruktív és előremutató volt a megbeszélés, így mostantól bizonyos területeken elkezdünk szorosabban együtt dolgozni azért, hogy a Vidi visszatérhessen egy sikeres útra. Eddig a klub és a város között volt némi távolság, de mindkét fél átérzi, hogy mostantól közös felelősségünk a klub sikeressége. Amennyiben lesz konkrétum, és véglegesedik a megállapodás, a polgármester úr és mi is tájékoztatni fogjuk annak tartalmáról a szurkolókat.