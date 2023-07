Az ötlet a futballcsapat korábbi kapusa, Jakócs Dénes fejéből pattant ki tizenegy esztendeje, hogy a lajoskomáromi iskolások még inkább megszeressék a sportot, a lehetőségekhez mérten minden többet ki is próbáljanak a rendre július végén és augusztus elején megrendezésre kerülő, hétfőtől péntekig tartó, napközis eseménysorozaton. Ezúttal a hagyományosnak számító sportágak, a foci, a kézilabda, a kosárlabda, a röplabda mellett akrobatikus tánc, rögbi, íjászat, karate, birkózás, airsoft és floorball is szerepel a programban. Persze, nem maradhatnak el az évtizedekkel ezelőtt oly népszerű küzdelmek sem, mint a sorverseny, az ügyességi a viadalok, továbbá a kötélhúzás és a számháború sem. Négy csoportban zajlanak a foglalkozások, a kicsik és nagyok, valamint a fiúk és a lányok külön viaskodnak. A központot a helyi iskola jelenti, valamint komoly szerepe jut a futballpályának is, Jakócs Dénes mellett az igazgató, Horváthné Bodai Andrea irányítja a 130 nebulót, továbbá a tanári kar tagjain kívül sok önkéntes is segít, lajoskomáromi kötődésű középiskolások, főiskolások, egyetemisták. Nem csak helyi gyerekek sportolnak, érkeztek iskolások Enyingről, Mezőkomáromból és Szabadhidvégről, valamint a településről elszármazottak gyerekei is, például Fehérvárról. A tábor ingyenes, köszönhetően annak, hogy része az Erzsébet-programnak, a megnyert pályázatoknak, az önkormányzatnak, az általános iskolának, a helyi vállalkozóknak, valamint egyéb támogatóknak.