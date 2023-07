A világ egyik leghíresebb egyesülete hazánkban először szervezett nyári tábort utánpótlás korú labdarúgók részére, több korosztályban. A 2008-as születésű fehérvári futballista, Pongrácz Géza régóta követi figyelemmel a „matracosokat”, nagy örömmel vett részt a Fővárosi Vízművek SK otthonában tartott eseményen. Az Atletico módszertanához igazodva, a madridiak által meghonosított és minden korosztályban alkalmazott elképzelések szerint gyakoroltak.

-Reggel 9-től déután 3-ig tartottak a foglalkozások, spanyol szakemberek vezetésével, kemény, pörgős edzéseket vezényeltek – mondja a fehérvári futballista, aki a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában végezte tanulmányait, szeptemberben tölti 15. életévét. – Az Atletico nemzetközi sportkoordinátora, Carlos Cano, valamint kollégája, Guillermo dirigálta a tréningeket, napi háromszor gyakoroltunk, nagy intenzitással. Több korosztályban, összesen ötvenen, mindössze egy lány kergette a labdát a táborban. Nagyon élveztem az ott töltött napokat, mezt, nadrágot és sportszárat kaptunk ajándékba, ha nincs mosásban, természetesen az van rajtam, utcai viseletként.

Pongrácz a múlt szezonban Móron futballozott, tavaly nyáron igazolt oda Maroshegyről. A megyei U15-ös bajnokságban 18 góllal második lett a góllövőlistán. Pályafutását a koronázóvárosban, a Videoton Baráti Kör Egyesületnél kezdte, természetesen csatárként, tőlük került egy esztendeje Mórra.

-Az Atleticót és a többi, jelentős, nemzetközi csapatot természetesen figyelem a Bajnokok Ligájában. Mivel Fehérváron születtem, ha futballról van szó, elsősorban a Vidinek szurkolok, apukám nekik is nekik drukkol. Ez az én igazi csapatom, valamint rajongok a magyar válogatottért. A nagy kedvencem a gólvágó, Nemanja Nikolics volt, sajnálom, hogy nemrég bejelentette, felhagy a futballal. Természetesen a közelmúltban Lipcséből a BL-győztes, angol Liverpoolba igazoló Szoboszlai Dominik játékát is áhítattal figyelem, elképesztően jó futballista. A nagy álmom természetesen az, hogy a Fehérvár FC-ben futballozzak, a felnőtt együttesben, ezért mindent meg is teszek. Miután a tavalyi szezonom jól sikerült, minden jel arra mutat, a nyáron lesz rá módom, hogy a piros-kékek U15-ös csapatával gyakoroljak. Szorgalmas vagyok, unokabátyámban, az elmúlt években a Fehérvár FC utánpótlásában tevékenykedő Kaszás Kornél, valamint a korábbi, NB I-es gólkirály, Tiber Krisztián különedzéseit, továbbá az erőnléti tréner, Czinger Attila foglalkozásait látogatom. Ha majdan pályára léphetnék a Sóstói Stadionban, aztán később a válogatottban, minden álmom valóra válna a fociban.