A tengerentúli kosaras a koronázóvárosiak harmadik nyári igazolása, a légiósok tekintetében. A 23 éves, 203 cm magas, 108 kg súlyú erőcsatár sikeres egyetemi szezon után érkezik Fehérvárra, profi pályafutásának első idényében Fejér vármegyében bizonyíthat. Johns középiskolás évei során az East Lansing High School csapatában pattogtatott, aztán a University of Michigan csapatában játszott négy, egyetemi szezont, majd utolsó főiskolai évét a VCU Rams csapatánál töltötte. A Michiganben található gárdában 117 mérkőzésen lépett pályára, háromszor is eljutott az NCAA egyenes kieséses szezonzáró tornájára, a March Madness-re, ahol kétszer kerültek a legjobb 16, egyszer pedig a legjobb 8 közé. A VCU színeiben is kulcsembernek számított, lévén 34 meccsből 34-szer a kezdőben kapott helyet, 28 perc alatt 11,6 pontot, 5,2 lepattanót és 1,1 szerzett labdát átlagolt az Atlantic 10 konferenciában, ahonnan sikerült kvalifikálniuk a March Madnessre.

A szezon után szerencsét próbált a 2023-as NBA-drafton, nem került kiválasztásra, így az Arconic Alba Fehérvár színeiben bizonyíthat profi karrierjének első szezonjában. Rögtön két fronton, az NB I-es bajnokság mellett a nemzetközi porondon is megmutathatja képességeit kék-fehérben.

A tervek szerint Brandon Johns Jr. lesz az egyetlen újonc légiós a Gáz utcaiak keretében. A spanyol szakvezető, Jandro Zubillaga nagyon pozitív információkat szerzett a tengerentúli sportoló személyiségével és teljesítményével kapcsolatban, akit korábbi edzői szorgalmasnak és nagy küzdőnek tartanak.

- Fontos, hogy 4-es és 3-as poszton is bevethető, jól támad és rendkívül hatékonyan védekezik. Ilyen kosárlabdázóra volt szükségünk, meggyőződésem, vele erősebbek leszünk – közölte az amerikai kosaras leigazolásával kapcsolatban a fehérváriak ügyvezetője, Simon Balázs.