– Csapatként fejlődtünk ezen a mérkőzésen. Nagyon jól teljesítettünk védekezésben, támadásban pedig jóval bátrabban játszottunk, mint korábban, illetve agresszívan letámadtuk az ellenfelet. Ezeken dolgoztunk az elmúlt időszakban és örülök neki, hogy most a pályán is megmutatkoztak. Sok játékos lehetőséget kapott, és a beálló fiatalok teljesítményével is elégedett voltam. Ez a meccs is egy lépés volt előre, de alázatosnak kell maradnunk, a következő napokban pedig egy nagyon intenzív hét vár ránk az edzéseken – mondta a fehérváriak vezetőedzője, Bartosz Grzelak.

NK Osijek –Fehérvár FC 0–2 (0-1)

Muraszentmárton, 50 néző.

NK Osijek: Malenica – Bralic, Jugovic (Fiolic, 63.), Caktas (Spoljaric, 63.), Brlek (Nejasmic, 46.), Omerovic (Grzan, 63.), Barisic (Evangelou, 63.), Bukvic (Zivkovic, 70.), Lovric (Hiros, 70.), Drambajev (Cvijanovic, 70.), Miérez (Fucak, 63.). Vezetőedző: Stjepan Tomas

Fehérvár FC: Kovács D. – Csongvai (Bese B., 76.), Larsen (Szerafimov, 76.), Spandler, Zeke – Rúben Pinto (Kovács B., 70.), Bambock (Pető, 70.) – L. Kastrati (Menyhárt, 83.), Houri, Schön – Katona M. (Kodro, 63.). Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Gól: L. Kastrati 42., Kodro 90+1.