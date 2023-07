Ötödször is kikapott az Enthroners 1 órája

Az utolsó negyed már szoros volt

Továbbra is nyeretlen a Fehérvár Enthroners együttese a European League of Football sorozatában. Az ötödik fordulóban a címvédő Vienna Vikings vitte el a pontokat a First Field-ről.

Ferencz Balázs Ferencz Balázs

Madaras touchdown-t ért el Fotó: Kricskovics Antal

A bécsiek hamar eldöntötték a meccset, egy 14-0-s rohammal indították a párharcot. A második negyedben Madaras révén tuchdown-t ért el az Enthroners, de ez csak szépítésre volt elég. A féliedőben 27-6-ra vezetett a Vikings. Az ELF tavalyi győztese a harmadik negyedben tovább hizlalta fórját, 34-6. Az utolsó periódusban azonban már szorossá tette a játékot a Koronázók csapata, ezt az etapot csak 7-6-ra nyerte a Vienna, Ráthonyi ért el TD-t. Forrás: Kricskovics Antal

Fehérvár Enthroners - Vienna Viking 12-41 Az Enthroners úttörő az ELF-ben, hiszen első magyar együttesként indult a legnívósabb európai ligában. A kilenc ország 17 csapatát felvonultató liga alapszakasza 12 mérkőzésből áll. A három konferencia győztesei, valamint az összesítés további három legjobb csapata jut a rájátszásba, amelynek első körében az első és második kiemelt nem lép pályára. Forrás: Kricskovics Antal A Fehérvár Enthroners vasárnap 13 órakor a Berlin Thunder otthonában lép pályára. A németek a bajnoki nyitányon 36-3-ra nyertek Székesfehérváron.

