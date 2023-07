Már korábban beszámoltunk arról, hogy Németországban megalakult az első hivatalos magyarok által alapított labdarúgóklub, amely természetesen piros-fehér-zöldben lép pályára a nyár végén induló német tizedik vonalban.

Dióhéjban a történetükről. Somogyi István „Soma” a Heilbronn környéki magyarokat tömörítő közösségi oldal csoportjában megszervezte, hogy minden vasárnap össze­jöjjenek, focizzanak, beszélgessenek. Először nyolcan voltak, aztán egyszer csak azt vették észre, hogy már harmincan. A következő lépés megtételéhez egy másik külhoni közösség szolgáltatta az alapot. A horvát gyökerű egyesület, a Blau Weiß Heilb­ronn amatőrkupája volt az első, amelyre beneveztek. Tekintettel a népes létszámra, három csapatot is pályára küldtek a magyarok. Ekkor született meg a későbbi klub neve, a Hunok.

A horvát minta inspirálta őket arra, hogy 2017 őszén már saját tornájukat szervezzék meg. Az amatőrtornák után sporttörténelmi lépés következett, megalakult a Hunok FC, amely együttműködésre lépett az SV Viktoria Aglasterhausennel, amely a német kilencedik osztályban szerepel. A mieink második számú csapatként a tizedik osztályban kezdik meg szereplésüket a következő szezonban.

Az alapító elnök és játékos Somogyi István „Soma” és szeme fénye, Emília, azaz „Kicsisoma”

Fotó: Németh Krisztián / FMH

A felkészülést már elkezdték, immár vezetőedzőjük is van Cserenkó Szabolcs személyében.

Szabolcs öt éven át futsalozott Szegeden az első osztályban, aztán sérülés miatt szögre akasztotta a stoplist, majd edzőnek állt, megszerezte az UEFA B licencet. Hét esztendőn keresztül a Szegedi AK női csapatánál, a Szent Mihály jogelődjénél edzősködött, öt éven át az élvonalban irányította együttesét. Évek óta Németországban él és dolgozik. Civilben kézbesítő, a pályán lelkes edző.

A Hunok FC tagjainak többsége az anyaországból való, de a kilencfős erdélyi, székely különítmény is fontos gerince a gárdának csakúgy, mint a felvidéki játékosok. Mindnyájan jól kijönnek a két román nemzetiségű játékostárssal.



A Hunok első nyári edzésén mi is jelen voltunk Aglas­ter­hausenben, ekkor viselték először a piros-fehér-zöld mezt. Többen is megfogalmazták, mennyire fontos nekik a magyar színeket képviselni a pályán.

Somogyi István alapító elnök nemcsak futballklubot, közösséget is épít, az edzések, a mérkőzések az amatőr futballisták családját, a környéken élő magyarokat is összehozzák.

De az anyaegyesületben is van magyar vonatkozású szál: Marko Vrkic sportigazgató nagymamáját a világtörténelem viharai toloncolták ki szeretett hazájából.

Röviden: sok érdekes és felemelő szálon fut a Hunok FC története, amely ki tudja, hová fut ki. Például „Iván”, a székely játékos nagyon boldog, hogy piros-fehér-zöldben játszhat, ha már az útlevelében öles betűkkel „Románia” csúfoskodik.

Bizonyos, hogy mindent bele fognak adni a „hunok”, ahogy Molnár Roland, a klub alelnöke és játékosa fogalmazott, olyan lelkületben játszanak majd, mintha a magyar válogatott tagjai lennének.

Isten vagy a sors keze? A Hunok FC augusztus 20-án játssza első bajnoki mérkő­zését.