A Vidi sokat látott kapusa, Kovácsik Ádám nem volt tevékeny részese a fehérváriak gyatra szereplésének, a tizedik hellyel zárult idényben az NB II-es ETO FC Győr hálóőre volt kölcsönben. Szerződése június 30-án jár le a Fehérvár FC-nél, s minden bizonnyal távozik.

Kovácsik Ádám vetődik a Vidi edzésén

Fotó: Szabó Miklós / Forrás: Nemzeti Sport archív

A 32 esztendős kapus a Vidi meghatározó hálóőre volt éveken át. 2015 áprilisában szerződött Székesfehérvárra. Utánpótláséveit főként Olaszországban töltötte, a Reggina hálóőre volt. 2018-ban első számú kapusként nagy szerepet vállalt a Vidi harmadik NB I-es bajnoki címében. 2016-ban, 2017-ben, 2019-ben és 2020-ban ezüstérmet, 2021-ben bronzérmet, 2019-ben Magyar Kupát, 2021-ben kupaezüstöt nyert. 2018-ban az Európa-liga csoportkörében védett. A felnőtt válogatottban 2017-ben mutatkozott be, amivel ő lett a Vidi történetének 51. válogatott játékosa. A Hivatásos Labdarúgók Szervezete 2017-ben és 2018-ban is a szezon legjobb kapusának választotta, és bekerült az idény álomcsapatába is. Összesen 195 tétmérkőzésen állt a fehérváriak kapujában, 76 meccsen érintetlen maradt a hálója.