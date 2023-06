„Haladjunk” – jelezte az FVLSZ igazgatója, Schneider Béla, a társadalmi elnök, Bencsik István pedig bólintott. Másfél órán át zajlott a szezonzáró, az asztalok ismét rogyásig megteltek kupákkal, serlegekkel, érmekkel, labdákkal. A megszokott, impozáns helyszínen, a MOL Aréna Sóstó vendégszektora alatti területen tartotta megszokott évzáróját a vármegyei fociszövetség. A köszöntőt Simon László főispán mondta, aki méltatta a csapatok küzdőszellemét, jelezte, az amatőr futball fontos szegmense továbbra is Fejérnek. A szövetség társadalmi elnöke, Bencsik István kiemelte, a nemrég zárult szezonban is nívós, sportszerű küzdelmek zajlottak, mindenkinek kellemes nyarat kívánt, valamint sok sikert az augusztusban rajtoló új idényben. A szezont az igazgató, Schneider Béla értékelte, közölte, 13 000 játékengedélyt adtak ki, továbbá fontos, hogy egyéb eseményeken, a Bozsik Intézményi Programon további 5300 gyerek, a középiskolások Fair Play Cup névre hallható sorozatán pedig hatszáz tanuló kapcsolódott a rendezvényekbe, a megye lakosságának 4,4 százaléka vett részt az FVLSZ különböző eseményein. A sportvezető szerint ez rendkívül nagy szám, a futball továbbra is roppant népszerű.

Fejér futballjáért végzett munkája elismeréseként, bronz fokozatú díjban részesült Kéri József, az Iszkaszentgyörgy SE elnöke. Előbb az egyesület tagjaként dolgozott, majd 2008-tól, tizenöt éve elnökként tevékenykedik. Vezetése alatt az egyesület folyamatosan fejlődik, szerepeltek a megyei első vonalban, ahol negyedik helyen zártak, a 2011-12-es idényben, majd visszatértek a második vonalba, Hosszú évek óta a megyei harmadosztályban számítanak meghatározó együttesnek. Figyelnek az infrastruktúrára, közösségi teret hoztak létre, amely az edzéseken és a meccseken túl is összehozza a helyi sportbarátokat. A centerpálya mellett megépült egy műfüves kispálya, valamint füves, nagy edzőpálya is.