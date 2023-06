Női tandemben így a Lengyel Zsófia-Punk Adrienn páros, míg a férfi mezőnyben Oczelka Róbert és pilótája Ágotha Dávid lettek a bajnokok.

A gyönyörű eredményről Zsófi hivatalos közösségi oldalán is beszámolt, ahol azt is megtudhattuk, most már csak a parakerékpár az élete része a parasportok közül, mely immár a testén is örök helyet kapott, egy tandem-tetoválás formájában.