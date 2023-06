Farkas Johannának igazán sűrűre sikerült a szezon vége, hiszen a bajnoki fordulók mellett a napokban véget ért válogatott edzőtáborában is járt, közben pedig teljesítette vizsgáit is.

– A Testnevelési Egyetem sportszervezői szakán tanulok. Jól sikerült ez a félév, még egy vizsgám ugyan hátra van, de elégedett vagyok. Ha minden jól megy, egy év múlva ilyenkor államvizsgázom – mesélt lapunknak a fiatal irányító a tanulmányairól.

A Kohász felemás idényt zárt, hiszen Rapatyi Tamás alakulata nagy lendülettel kezdte a 2022/2023-as szezont, de aztán a naptári új évre fordulva valami megtört a csapatnál, kilenc mérkőzés alatt mindössze egy döntetlenre futotta. Az első 2023-as siker március 25-én született meg az Érd ellen hazai pályán. Az eredmények hiánya a helyezésen is meglátszódott, hiszen a DKKA közel került a tabella végéhez. Az első tavaszi győzelem után javult az összkép, végül a 10. helyen zártak a Fejér megyeiek.

– Nagyon jól kezdtük ezt a szezont, úgy látszódott, hogy nagyon egyben vagyunk és jó eredményekre lehetünk képesek, viszont többször is volt mélypontunk az idényben. Összességében nem mondanám azt, hogy ezt vártuk el magunktól, reálisan nézve a nyolcadik helyet lőttük be magunk számára, de csak a tizedikek lettünk. Nagyon ingadozó volt a teljesítményünk egész évben, nem tudtunk mindig stabil, jó játékot mutatni. A csapat ennek ellenére megpróbált mindent kihozni magából, de ez ennyire volt elég – fogalmazott Farkas, majd kitért arra az időszakra, amikor nagyon mélyen volt az együttes. – Nagyon nehéz időszakunk volt, amikor a tabella végéhez közeledtünk. Ha jól emlékszem zsinórban kilencszer kaptunk ki egymás után, nem volt sikerélményünk. Próbáltuk egymást építeni és megtalálni a pozitív dolgokat, erőt gyűjteni a következő mérkőzésre. Valahogy mindig csak a kudarcok jöttek, a találkozók nagy részében nem is egy-két góllal kaptunk csak ki az ellenfelektől, hanem öt-hattal, vagy volt, hogy tízzel is. Végül a Budaörs elleni döntetlen hozta meg a nagy áttörést, úgy éreztem, hogy végre sikerült átbillennünk és az Érd elleni meccsünket meg is nyertük. A folytatásban tudtunk meglepetéspontokat szerezni, Siófokon a szerencse is mellénk állt.

Farkas ebben az idényben már abszolút vezére volt a Dunaújvárosnak, 25 mérkőzésen 145 gólt szerzett.

– Idén azt éreztem, hogy még nagyobb szerepem lesz ebben a szezonban. Úgy gondolom, hogy viszonylag jól teljesítettem, bár maximalista vagyok, lehetett volna ebből többet is kihozni. A csapat teljesítményével is elégedett vagyok, azokat a mérkőzéseket, amelyeket szerettünk volna, azokat próbáltuk behúzni, ez hol sikerült, hol nem, viszont az nagy öröm volt számunkra, hogy több meglepetéspontot is tudtunk szerezni. Úgy érzem, amiben sikerült fejlődnöm az az 1:1 elleni játék, valamint a tavalyi évhez képest többször voltam eredményes a közbelövésekből.

Egyéni elismerés is jutott a 21. esztendős irányítónak, ugyanis ő lett 2022-ben az év legjobb utánpótláskorú játékosa Magyarországon.

– Nagyon boldog voltam, amikor megtudtam, örültem neki, ez egy óriási elismerés. Ebben rengeteg munka van, a válogatottbeli, a dunaújvárosi csapattársak, valamint az edzőim és a stábtagok nélkül nem sikerült volna, ehhez mindenki kellett.

Az már tavasszal kiderült, hogy Farkas Johanna nem marad a DKKA-nál, a következő szezont már az MTK Budapest színeiben kezdi majd meg.

– Szerettem volna új impulzusokat, úgy éreztem, szükségem van a váltásra. Vágó Attila személye is nagy szerepet játszott a döntésemben, hiszen ő volt már edzőm Dunaújvárosban. Jól működtünk együtt. Az MTK kiváló csapat tele jó játékosokkal, szeretnék még többet fejlődni és még magasabb szintre eljutni – mondta Farkas, majd kitért a Dunaújvárosban eltöltött évekre. – A Kohásznál a legtöbbet taktikai szempontból fejlődtem az elmúlt két évben. Csapatunkban volt több rutinos játékos is, tőlük nagyon sokat tanultam, Szalai Babett poszttársam volt, valamint Bulath Anitával is játszhattam egy szezont közösen. Ebben az idényben is sokszor lejött az edzéseinkre, sokat segített abban, hogyan lehetnék eredményesebb. Összességében jó emlékekkel tekintek vissza majd a dunaújvárosi évekre. Egy legszebb emléket nehéz kiemelni, talán a két év alatt egy nagyon emlékezetes mérkőzés megmarad. A Budaörs ellen a tavalyi szezonban nehéz helyzetből visszahoztuk magunkat és végül egy góllal nyerni tudtunk, Buli lőtte be a végén a hétméterest.

Június elején a felnőtt válogatott szakmai stábja kétnapos összetartást vezényelt a bő keretnek, a meghívottak között első alkalommal ott volt Farka Johanna is.

– Elképesztően örültem, amikor megláttam a meghívót, régóta vártam erre, nagy álmom volt. A szüleimet hívtam fel először, ők azok, akik mindig mindenben támogatnak és mellettem vannak, valamint az első számú szurkolóim, úgyhogy nekik mondtam el először a jó hírt. A bő keret volt meghívva az edzőtáborba, az állóképességről szólt ez a két nap. Először futó felmérések zajlottak, majd másnap a kondiban folytatódtak a tesztek. Jó volt belekóstolni a válogatott légkörébe.