Kovács Zsófia nagyszerű formában van, hiszen nem csak az év végi Eb-n, de a tavaszi világkupákon is remekelt a dunaújvárosi tornász. Az elismerésekre pedig nem is kell váni, az Európai Torna Szövetség közönségszavazást indított el néhány hete több kategóriában is, a legjobb női díjra jelölt volt Kovács is. 14 napig voksolhattak a szurkolók, a magyar olimpikonra 168381 kattintás érkezett, ami a szavazatok 49 százalékát tette ki. A második helyen az ukrán Anastasiia Kurashvili (aerobik) végzett, megelőzve az olasz Sofia Raffaelit (rg).

– Saját magam nevében tudok nyilatkozni. Jó volt ez az eredmény, jól esett nekünk, de mint edzőnek, számomra sokkal fontosabb a nemzetközi versenyeken elért eredmények. De nagyon örülök és büszke vagyok erre, hiszen ez azt jelenti, hogy Zsófi elég népszerű már Európában, ez nem csak a tornászok, hanem a tornaszakosztályok között is egyfajta megmérettetés volt. Ebből az eredményekből azt látszik, hogy a torna még mindig népszerű a sportágon belül – nyilatkozta lapunknak Trenka János, a DKSE szakosztályának vezetője, Kovács edzője.

A 2022-es év jól alakult Kovács Zsófi számára, a tornász évről évre tud fejlődni és megújulni az erős mezőnyben.

– A legeslegfontosabb az Európa-bajnoki aranyérem volt, valamint az, hogy gerendán döntőbe jutott életében először világversenyen. Ez a kettő volt a legfontosabb esemény 2022-ben, a hazai eredményekre is büszkék vagyunk, de a fókusz a nemzetközi megmérettetéseken van.

2023-ban is számos versenyen van már túl Kovács és edzője, a legnagyobb megmérettetés, a világbajnokság pedig még vissza van.

– Az idei évben a legfontosabb az olimpiai kvalifikáció lesz. A cél, hogy hozza a lehető legtöbbet, amit tud, pontosan tornázzon, ezt az Európa-bajnokságon is bebizonyította, hogy képes rá. Jelen pillanatban ez a legfontosabb. Eredmények szempontjából 2024 sokkal lényegesebb lesz, mint 2023, idén a kvalifikáción van a hangsúly, egyéniben mindenképpen, de ha lehet, a csapattal is legyenek majd ott az olimpián.

– Boldog vagyok, és nagyon köszönök minden egyes szavazatot. Nagyon szoros csata volt. Az ukrán vetélytársammal fej-fej mellett voltunk a hajrában, és elmondhatatlanul örülök, hogy én jöttem ki győztesen a versenyből. Jól esik, hogy ilyen sokan mozgósítottak, és összejött a több, mint 160 ezer szavazat – nyilatkozta Kovács Zsófi a Magyar Torna Szövetség honlapjának.