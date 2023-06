A H-Moto Team által menedzselt Kovács nem unatkozik az elmúlt hetekben, hiszen szinte egymást váltogatják a német bajnoki (IDM) és az endurance (EWC) versenyek. Utóbbi sorozatban már egy fordulón túl van a mezőny, akkor Le Mans-ban a 13. hely jött össze, igaz, rengeteg technikai probléma hátráltatta a csapatot. Belgiumról jó emlékei lehetnek a 21 éves motorosnak, hiszen az előző szezonban az ötödik helyen zárt. Hasonló eredménnyel most is elégedett lenne.

– Nagyon várom már az újabb 24 órás verseny kihívásait. Egyik kedvenc helyszínem volt tavaly Spa, ami egy igazán különleges pálya. Az ott elért ötödik hely nagyon kimagasló teljesítmény volt tavaly, jó lenne, ha elérnék valami hasonlót idén is. Ha kitartó és kiegyensúlyozott a csapat, akkor sikerülhet. A csapatban annyi változás lesz, hogy Anthony West helyett Martin Vugrinec lesz a harmadik versenyző mellettem és a Le Mans-ban megsérült, de mostanra felépült Enzo Boulom mellett. Gyors pilóta, de az Endurance világába még csak most csöppen bele. Azon lesz a csapat és én is, hogy minél jobb csapatmunkával egy jó légkört teremtsünk a hétvégén, ami elég lehet egy jó eredményre – nyilatkozta Kovács Bálint.