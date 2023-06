Az elmúlt hetekben a fehérvári szurkolókat lázban tartotta, hogy mi lesz a három alapember sorsa a Volánnál. A három nyitott kérdés eldőlt, két játékos marad, egy elhagyja Székesfehérvárt. Bartalis István 2020-ban tért haza a kék-fehérekhez, azóta kulcsjátékosa a Volánnak és a magyar válogatottnak, utóbbi színeiben az A-csoportos világbajnokságon nyolc pontot szerzett.

– A világbajnokság után sok megkeresést kaptam, a családommal sokáig gondolkoztunk, hogy merre is mennénk, melyek azok a helyek, ahova szívesen elköltöznénk együtt. Végül azonban átgondoltuk, hogy Székesfehérváron szeretnénk maradni, most egy egy-kétéves kitérő nem lesz opció. Most kétéves szerződést írtunk alá, hosszabb távon is itt képzeljük el az életünket. Itt szeretném befejezni a karrierem, ahol először húztam korcsolyát életemben – mondta Bartalis a klub honlapjának.

A magyar válogatott centere mellett a rutinos Sarauer Andrew is marad a Hydro Fehérvár AV19 gárdájánál. A 38 éves „Sarzy” az előző szezonban 54 találkozón 19 pontig jutott, a több mint 500 osztrák bajnokival rendelkező támadó tizedik szezonját kezdi majd meg a Raktár utcában.

Nem marad a Volánnál Erdély Csanád, a válogatott alapembere 2011-ben érkezett a királyok városába, a 2015/2016-os USHL-es idényt leszámítva végig a Fehérvár erőssége volt. Kilenc szezon alatt több mint 400 mérkőzést játszott az ICEHL-ben, 235 pontot termelt.

– Úgy érzem, most jött el az idő, hogy külföldön is kipróbáljam magam. A világbajnokság után adódott egy olyan lehetőségem, ami igazán felkeltette az érdeklődésemet, így azt az ajánlatot fogadtam el. Ugyanakkor óriási köszönettel tartozom a fehérvári klubnak az elmúlt évekért, azokért a profi szezonokért, amit itt játszhattam – nyilatkozta a távozó Erdély Csanád.

A Hydro Fehérvár AV19 jelenlegi kerete:

Kapusok: Olivier Roy, Horváth Dominik

Hátvédek: Stipsicz Bence, Tim Campbell, Josh Atkinson, Henrik Nilsson, Gleason Fournier, Vokla Roland, Kiss Roland, Markus Phillips

Támadók: Hári János, Anze Kuralt, Mihály Ákos, Vértes Nátán, Ambrus Gergő, Ambrus Csongor, Németh Kristóf, Terbócs István, Magosi Bálint, Guillaume Leclerc, Daniel Leavens, Tim McGauley, Pascal Laberge, Bartalis István, Andrew Sarauer.