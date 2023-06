A kontinensbajnokságon Verbóczki kezdte meg a szereplést a junirok között. A sárosdiak fiatal szkanderosa mindkét kézzel dobogón végzett, ballal aranyat, jobbal ezüstérmet szerzett. A dobogós helyezéseket követően Verbóczki elindult a felnőttek között is, ahol a negyedik helyen zárt.

– Elég erős mezőny volt a junioroknál, ott volt a világbajnok is, így fel volt adva a lecke. Bal kézzel veretlenül kerültem a döntőbe, ilyenkor az ellenfélnek két győzelem kell a végső sikerhez, nekem csak egy, ezt ki is használtam és behúztam az Európa-bajnoki címet. Jobb kézzel nem úgy jött ki a lépés, ugyanúgy a török lánnyal vívtam a finálét, de ezúttal nem tudtam megverni, második lettem. Összességében nagyon jól éreztem magam kint, remek volt a hangulat, jól összehozta a csapatot ez a verseny. A felnőtt mezőny is nagyon erős volt, rengeteg Európa-világbajnok volt ott, jobb kézzel negyedik helyen végeztem. Elégedett vagyok ezzel az eredménnyel, erősebbek végeztek előttem, helyt tudtam állni. Kell még erősödnöm a felnőttekhez, de még van rá időm, elsőre nagyon elégedett vagyok – értékelt lapunknak.

Klubtársa, Barzsó Henrietta a tavalyi Európa-bajnoki arany után ebben az évben sem tért haza üres kézzel Moldovából, a sérült jobb kezével a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Fontos volt ez az érem, hiszen ballal nem tudott úgy teljesíteni, ahogy szeretett volna. A két kéz között azonban volt egy pihenőnap, amely idő alatt felszívta magát Barzsó Heni és meg sem állt a bronzéremig.

– A bal kéz után kicsit szomorú voltam, csalódtam magamban, hiszen nem úgy kaptam ki kétszer, hogy lenyomtak, hanem úgy, hogy a könyököm lecsúszott a párnáról, két ilyen pedig faultnak számít, ebben az esetben pedig az ellenfélé a győzelem. A sorolásom sem volt a legszerencsésebb, de ez most mellékes. Hiszen ha odafigyeltem volna a könyökömre, akkor jobban sikerült volna és bal kézzel is összejött volna az érem. Nem igazán éreztem a formámat, nem voltam igazán kipihent, rosszul aludtam, nem voltam komfortzónában. Jobb kéznél már csak azért is összekaptam magam, minden esetben jól tudtam rajtolni. Fel tudtam magam spanolni, hogy már csak azért is megcsinálom, engem nem lehúz egy ilyen csalódás. Olyan erős mezőny gyűlt össze, hogy a jobb kézzel elért bronznak legalább annyira örülök, mint a tavalyi aranynak. A súlyomban indulók között négy világbajnok volt, erősebb volt a női 60 kilós mezőny, mint egy évvel ezelőtt a 65 kilogrammos. Annyira örültem ennek a szereplésnek idén, hogy ujjongva hívtam fel a szüleimet. Előzetesen is tudtam, hogy nehéz lesz, jobb kézzel erőrendi sorrendben végeztünk – mondta Barzsó Heni a Fejér Megyei Hírlapnak.

Barzsó Alexnek ezúttal nem úgy jött ki a lépés, mint szerette volna, de fontos tapasztalatokkal gazdagodott Moldovában.

– Az egész Európa-bajnokság körítése nagyon jó volt, egy szavunk nem lehetett. Sajnos a verseny nem annyira sikerült jól, viszont rengeteget tanultam belőle. Tudom, hol vannak a hibák és min kell javítani. Ezekre koncentrálok a jövőben és igyekszem kipótolni a hiányosságaimat. Sajnos a sorsolás is rossz volt, de nagyon sokat profitálok majd ebből. Technikai hibákat vétettem, a jövőben az edzésmunkámban olyan változásokat kell beiktatnom, amelyek segítenek a hiányosságokat javítani. Megvan az irány, fejlesztem magam.

Heni és Luca célkeresztjében immár az augusztusi világbajnokság van, valamint Barzsó indul majd World Combat Games-en Szaúd-Arábiában.