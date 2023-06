A G csoport második helyéről, 4 ponttal várja a sereghajtó Litvánia elleni találkozót a magyar labdarúgó-válogatott. Montenegróban 0-0-s döntetlent játszott Marco Rossi csapata szombaton, az egy ponttal elégedettek lehettek a mieink, a játékkal azonban nem. Gyorsabb, dinamikusabb játékra lesz szüksége a magyar együttesnek a továbbiakban. Már a litvánok ellen is.

– A céljaink eléréséhez, függetlenül attól, hogy az ellenfél milyen játékstílusban játszik, meg kell nyernünk a litvánok elleni mérkőzsét, ezt én is kötelező feladatnak érzem – fogalmazott a találkozót felvezető sajtótájékoztatón Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya. – A montenegrói mérkőzésünkön mutatott játék sokakból bírálatokat váltott ki, ezért most mindenkiben forr a vágy, hogy megmutassuk, mire vagyunk képesek. Ehhez minden taktikai és technikai tudásunkat fel kell vonultatnunk kedden. A legfontosabb a három pont megszerzése, de az lenne az igazi, ha az eredményesség szép játékkal is párosulna saját közönségünk előtt. Felkészülünk a litvánok minden erősségéből, és igyekeztünk megtalálni a gyenge pontjaikat is. Ellenük sem lesz könnyű dolgunk, bármit is mond a papírforma. Pontosan tudjuk, hogy a győzelemhez az első perctől az utolsóig a maximumot kell nyújtanunk. Montenegróban valahogy az egész csapat nem fogott ki jó napot, de nem azért lesznek változtatások a csapatban, mert bárkivel is elégedetlen lennék. Szükségünk van friss energiákra, ezért a kezdőcsapatban két-három poszton van kilátás változásra – mondta az olasz tréner.

Telkiben a 86-szoros válogatott Szalai Ádám is megjelent. A nemzeti együttes korábbi csapatkapitánya bejelentette, hogy visszavonul a profi labdarúgó pályafutástól.