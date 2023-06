„Ötöt kellene nyernie, de inkább hatot” – jegyezte meg a korábbi, váltóban Eb-bronzérmes fehérvári öttusázó, Málits István, amikor a rajtsorrendet nézte és a kedd délutáni, elődöntős körvívás során megszerzett pontokat számolta szerdán délelőtt Krakkóban. Miután Demeter Bence egy nappal korábban roppant gyengén, önmagához képest drámaian teljesített a páston, a bónuszvívás során remekelnie kellett volna az előrelépéshez. Jól kezdett, az első három asszóját megnyerte a napsütésben, azonban honfitársa, Koleszár Mihály megállította. Demeter hat pontot, azaz átszámítva hat másodpercet így is nyert, az egyik legjobb volt a bónusz során, rajta kívül csak a német Marvin Dogue és az olasz Giorgio Malan számlált három győzelmet, a fehérvári versenyző az A-csoportban egy helyet javítva, feljött a 15. pozícióba.

A 25 méteres medencében jól szelte a habokat az első csoportban, végig az élen haladt, végül második helyen csapott célba, 2:02.86-os, jónak számító eredménnyel. Ezzel is lépkedett előre, a 11. helyről kezdte a szerdai elődöntőt záró kombinált számot, a késő délelőtti órákban. Pontosan tudta, pokoli nehéz dolga lesz, de a reményt nem adta fel a 33 esztendős, nagy csatákban edződött pentatlonista.

Demeter Bence a célban a krakkói Európa Játékokon. A fehérvári öttusázó nem került a szombati döntőbe

Fotó: Horog László / FMH

Az első kilenc versenyző került a fináléba, egyértelműnek tűnt, Demeter a közvetlenül előtte, a 10. helyen rajtoló Koleszár Mihály, valamint a cseh Martin Vlach társaságában küzd majd a 18-as döntőért. A többiek nagy távolságra helyezkedtek már az első lövészet előtt, a mögöttük haladókra pedig nem kellett figyelniük. Az első sorozat során Demeter hármat tévesztett, másodszorra ugyanennyit, a harmadik lövészete kimondottan jól sikerült, mindössze egyet hibázott, utoljára pedig kettőt. Harcolt az utolsó métereken is, de Vlach magabiztosan bejött kilencediknek – ezzel az A-csoportból utolsóként kvalifikálta magát a szombati döntőbe -, utolsó sorozata után letette a pisztolyt, a záró, a levegőbe csapott, valamint integetett néhány szurkolójának az utolsó hatszáz méter megkezdése előtt. Pontosan tudta, érintett lesz szombaton is. Koleszár 10., Demeter 11. helyen ért célba, számukra véget ért az idén Európa-bajnokságként számon tartott Európa Játékok.

-A keddi vívás döntött el mindent, ilyen gyenge produkcióra nem is emlékszem ebben a tusában. Rányomta a bélyegét a szerdai folytatásra – nyilatkozta Demeter Bence a célban. – Messze voltam a bejutó helytől. A vívás során mindent megpróbáltam, hol támadtam, hol védekeztem, végig lassú és enervált voltam, hiába ittam meg három kávét, az sem segített. A hétvégi döntő ezzel együtt sem tűnt reménytelennek, de a szerdai nap előtt tisztában voltam vele: extrát kell nyújtanom, hogy összejöjjön a finálé. Főleg lövészetben, de futásban is. A bónusz vívás során háromszor győztem, az úszás is elfogadható volt, lépdeltem felfelé. A futás valamivel jobban ment, mint a selejtezőben, de lövészetben kicsit elmaradtam a hétfői produkciótól. Ez a kombi egy jól sikerült vívás után elegendő lett volna arra, hogy a kilenc között zárjak a csoportban. Úgy számoltam, három tus hiányzott, kedden 13-22-es, érthetetlenül gyenge eredménnyel zártam, ha 16-19-et vívok – ami szintén nem jó, de nem is annyira elkeserítő -, komoly esélyem lett volna a döntőre. Légüres térben futottam, nem kedvezett a távolság sem, az élmezőny nagyon távol haladt, nem akadt senki, aki húzott volna magával a futópályán. Úgy gondolom, jó formában érkeztem ide, főleg az egyik legerősebb számomtól, a vívástól vártam sokat. Ki kell elemeznünk és javítanunk a híbákat, az egy hónap múlva, az angliai Bathban sorra kerülő világbajnokságon lényegesen jobban kell teljesítenem.