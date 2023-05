A vasiak és a koronázóvárosiak 2-2-re állnak a párharcban, aki vasárnap nyer, magasba emelheti a díszes serleget. A pénteki, utolsó találkozót 84-78-ra nyerték a Fejér vármegyeiek, ezzel döntetlenre jöttek, győzelmi reményekkel utaznak a nyugati határszélre is. A meccset az M4+ sportcsatorna élőben közvetíti, de aki úgy gondolja, hogy közösségben szeretné megtekinteni a mindent eldöntő összecsapást, utaznia sem kell, megteheti az Alba Regia Sportcsarnokban. Ugyanis a sportklub a várossal közösen levezényelte egy hatalmas kivetítő felállítását a fehérvári belvároshoz közeli létesítményben. Szombat éjjel kezdődtek a munkálatok, amelyek a vasárnap délelőtti órákban értek véget, immár semmi akadálya, hogy azok a szurkolók, aki nem a helyszínen, az Aréna Savarában tekintik meg kedvenceik találkozóját, a Gáz utcában is teli torokból biztathatják Vojvodáékat. A belépés ingyenes, a helyek elfoglalása érkezési sorrendben, a közvetítés 19.30-kor kezdődik.

Az egyesület és az önkormányzat egy különbuszt is indít az összecsapásra, valamint sokan személyautókkal vágnak a vasi túrának, összesen kétszáz koronázóvárosi tekintheti meg a derbit az Aréna Savariában. A Gáz utcában is garantált a jó hangulat, főleg, ha győznek Alejandro Zubillaga tanítványai. A kék-fehérek utoljára 2017-ben nyertek aranyérmet, azóta döntőt sem vívtak, két bronzot szereztek. Tavaly is ilyen színű medál került a kosarasok nyakába. Ezúttal fényesebbet szeretnének.