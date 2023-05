A tavalyi szezon a fehérvári juniorcsapatnál aranyéremmel ért véget. A sikeredző, Vaszjunyin Artyom az Erste Ligában vitézkedő Debrecennél folytatja pályafutását. Nem maradt azonban sokág betöltetlenül a poszt, a FEHA19 szombaton bejelentette, hogy már komoly edzői tapasztalattal rendelkező Tokaji Viktor felel a következő szezontól az U21-es együttes irányításáért.

– Érzékenyen érintett minket Tyom távozása, annak viszont nagyon örülünk, hogy előrébb lépett a karrierjében, és az U21-es bajnokság megnyerése után egy felnőtt profi csapatot dirigálhat – mondta Fekti István, a Fehérvár Jégkorong Akadémia ügyvezető igazgatója a klub honlapjának. – Ez számunkra is fontos lépés, hiszen kaptunk egy visszacsatolást arról, hogy nemcsak a játékosok, hanem az edzőink fejlődési lehetőségeit illetően is jó irányba haladunk. Vaszjunyin Artyom távozása után a junior csapat élére olyan szakembert kerestünk, aki hosszú távon képes az akadémiai rendszer keretein belül irányítani és fejleszteni utánpótlásműhelyünk kiemelt korosztályát. Komoly feladat vár ránk a 2023/24-es szezonban itthon és a nemzetközi porondon is, a sikeres szerepléshez nélkülözhetetlen egy olyan karakter, mint Toki, aki ráadásul kilenc szezon keresztül a nagycsapat egyik bástyája volt, így van helyi kötődése. Az is fontos szempont, hogy az egykori kiváló hátvéd hozzáállása reményeink szerint plusz lendületet fog adni hátvédképzési célkitűzéseinknek is.

Tokaji az elmúlt években a DVTK Jegesmedvék vezetőedzője volt, előtte a MAC Budapestnél dolgozott. A játékosként kétszázhuszonkétszeres válogatott, hatszoros magyar bajnok „Toki” komoly kihívásként tekint szerepvállalására a fehérvári utánpótlásműhelyen.

– Az U21-es kiemelt korosztályt arra kell felkészítenem, hogy szintet tudjanak lépni a játékosok: az ERSTE Ligában, az ICE Ligában vagy más professzionális bajnokságban helyt tudjanak állni. Ez nekik és nekem is komoly kihívás. Székesfehérvár különleges hely a hazai jégkorongban, mert egészen a szupermini korosztálytól a komoly profi karrierig terjednek a lehetőségek. Egyedülálló, hogy egy fiatal megmártózhat az Erste Ligában, és belekóstolhat akár az ICE Ligába, vagy mint legutóbb a Bajnokok Ligájába is – fogalmazott a feha19.hu-n Tokaji Viktor. – A következő szezon tele lesz kihívásokkal, mivel a hazai bajnokság mellett az akadémiai rendszerben működő magyar csapatok visszatérnek az osztrák bázisú rendszerbe, ami hatalmas lehetőséget kínál az előrelépésre. Következetes, részletekbe menő és számonkérő edző vagyok. A hangsúly nálam a fejlesztésen lesz, ami olyan alapot adhat egy játékosnak, ami mind fizikálisan, mind mentálisan segítheti a beilleszkedését a profi felnőtt közegbe. A teljes stáb nevében állíthatom: tudjuk, mi kell ahhoz, hogy valaki profi hokissá váljon. Célkitűzésünk, hogy a játékosaink minél többen kerüljenek olyan szintre, hogy felnőtt korukban is megállják a helyüket. Ha ez címvédéssel, esetleg remek nemzetközi helyezéssel párosul, azzal nemcsak a csapatunk és a hokisaink nyertnek, hanem a teljes hazai hokitársadalom.