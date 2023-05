Megkönyörült az időjárás a finálé résztvevőin, ha nem is enyhe, de legalább csapadékmentes égbolt fogadta őket – igaz a hőmérő higanyszála alig kúszott 13 fok fölé.

16:13-kor először a Lajoskomárom csapata érkezett meg a bemelegítéshez, majd a baracsi gárda is birtokba vette a gyepet, őket nagy üdvrivalgással köszöntötték sípokkal, dobokkal felszerelkezett szurkolóik. Amúgy mindkét településről sűrű sorokban jöttek a szimpatizánsok, és szép lassan a kezdő sípszóra megtelt stadion fő lelátója.

Rögtön a 2. percben kecsegtető helyzetet puskázott el a Lajoskomárom, Varga Ferenc balról beívelt szabadrúgását Vadászi Bence durrantotta keresztben a kapu mellé. Innentől megpróbálta átvenni a játék irányítását a Baracs, némileg többet pattogott a labda ellenfele térfelén. Majd a 13. percben Balogh Dávid kapott elismerő tapsot a baracsi drukkerektől, de fejesét könnyedén hárította Deák Zala. A 17. percben Victor Michel baloldali beadását Pákozdi Tamás senkitől sem zavartatva fejelte 5 méterről a hálóba, 0-1. A 34. percben egyenlítési lehetőséget szalasztott el a Baracs, Prókai Normann István szabadrúgását Rózsahegyi Gábor fejelte centikkel mellé.

A szünet után rendkívül taktikus játékkal indított a Lajoskomárom, jól zárták le a területeket, és egyre érezhetőbb fizikai fölénybe kerültek. Ettől függetlenül riválisuk nem adta fel, és próbáltak a védelmük mögé kerülni, így az 56. percben Huber Balázs labdájából Balogh D. alig lőtt a jobb kapufa mellé. Ezt követően Prókai egy kóbor labdát vágott kapura, de Deák bravúrral mentette szögletre. Ahogy telt az idő egyre több lett az apró hiba, és ez igencsak tördelte a folyamatos játékot. A lajosiaknak érthetően nem volt sürgős, míg a Baracs sem tudott igazán pontos játékkal kirukkolni. Aztán a 79. percben egy igen formás akció végén Rózsás Dániel 17 méterről, jobbról egy jól eltalált lökettel kilőtte a felső sarkot, 0-2. Ezzel lényegében el is lőtte mindkét csapat a puskaporát, a Lajoskomárom története során először ünnepelhetett kupagyőzelmet!

A díjakat Schneider Béla az MLSZ Fejér Vármegyei igazgatója, Bencsik István a Fejér Vármegyei Labdarúgó Szövetség társadalmi elnöke, valamint Varga Gábor országgyűlési képviselő adta át a résztvevőknek.