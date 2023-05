Korábbi játékostársával, a sportolói pályafutását követően menedzserként tevékenykedő Lóránt Péterrel érkezett az Alba Regia Sportcsarnokba. A kaliforniai Compton városában, amúgy az afrikai országból Egyenlítői-Guineából származó családban született kosaras komoly karrierrel a háta mögött szakított a kosárlabdával, két évvel ezelőtt.

A hátvédként és bedobóként is bevethető, 201 centiméterre nőtt Bobby Jones hat együttesben is szerepelt a világ legerősebb bajnokságában, összesen 91 alkalommal lépett pályára, a Philadelphia 76-ers gárdájában mutatkozott be 2006-ban (44 meccs), később szerepelt a Denver Nuggets (25), Memphis Grizzlies (9), Houston Rockets (4), Miami Heat (6) és a San Antonio Spurs (3) együttesében, majd 2009-ben Európába szerződött. Olaszországban a Teramo Basket, a Fulgor Libertas Forli, Pistoia Basket 2000, Virtus Roma, Sporting Club JuveCaserta, Unione Cestistica Casalpusterlengo, Pallacanestro Mantovana, NPC Rieti volt a munkáltatója, majd váltott, néhány hónapot Japánban, a Kumamoto Volters együttesében töltött, majd visszatért Itáliába, a Roseto Sharks csapatához. Sportolói pályafutását 2021 nyarán, a Scaligera Basket Verona csapatában fejezte be.

Hazatért az Egyesült Államokba, Los Angelesben él, de gyakran látogat Európába. Jógaoktatóként dolgozik, a közelmúltban tartott foglalkozásokat Rómában, Amszterdamban és Zürichben, valamint a kosárlabdával – több klubbal - is van kapcsolata, a palánkok világát igyekszik összekapcsolni a jógával.

A keddi, Körmend elleni elődöntőt korábbi csapattársa, Lóránt Péter társaságában tekintette meg, akivel a 2012-13-as idényben együtt szerepelt a Virtus Roma együttesében, bajnoki ezüstérmet szereztek. Lóránt egy szezont, Jones hármat töltött a fővárosi csapatban. Azóta is tartják a kapcsolatot.

-Barátok lettünk, korábban egyszer jártam Magyarországon, szintén Lóránt Péter meghívására, néhány napot töltöttem Budapesten, akkor kosármeccset nem néztem. Örülök, hogy ezúttal összejött, érdeklődéssel szemléltem az Alba-Körmend összecsapást. Színvonalas mérkőzést láttam, a házigazdák jobbak voltak, ezúttal is megérdemelten nyertek, nagyon tetszett, hogy végig lendületesen, támadó szellemben kosárlabdáztak. Miután úgy értesültem, hogy az utóbbi évek bajnoka, a Falco is hasonló szemléletű együttessel rendelkezik, biztosra veszem, hatalmas küzdelem lesz majd jövő héttől, az aranyéremért. Figyelni fogom a finálé történéseit, remélem, az elkövetkező években ismét eljutok Magyarországra. Remek ország, barátságos emberekkel.