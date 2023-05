Kifejezetten hosszú felkészülést vezényelt Kevin Constantine a magyar jégkorong-válogatottnak, Horváth Dominik, a Volán kapusa pedig az első perctől a keret tagja volt, bár lehetőséget inkább az első hetekben kapott. Ahogy haladt előre az idő, tisztán látszott, hogy a Rajna-Bálizs-Horváth trióval számol a szakmai stáb a világbajnokságon, ám előbbi egy héttel az utazás előtt megsérült, így nem csak a Kanada elleni felkészülési találkozót, hanem a világbajnokságot is kénytelen kihagyni. A Fehérvár kapusa így eggyel előrébb lépett a rangsorban Bálizs mögé/mellé.

– Mindig sajnálatos, ha sérülés lesz az együttesben, és ilyen rövid idővel a vb előtt még rosszabb is. Az én szempontból ez egy lehetőség, amivel igyekszem élni, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a csapat részese lehetek és számolnak velem – nyilatkozta lapunknak Horváth Dominik, majd kitért arra, mennyire van nehéz dolga úgy, hogy az utóbbi hetekben tétmérkőzésen nem kapott sok szerepet. – A szezon során is voltak olyan időszakok, amikor kevesebbet számoltak velem, ez nem új impulzus. Itt azért a mérkőzések minősége más, mint a hazai bajnokságokban, de a feladat ugyanaz maradt. Fel kellett készülnöm az edzéseken arra, hogy akármi történik, a meccseken kapuba állítható formában legyek.

A lehetőséget pedig gyorsan meg is kapta élete első felnőtt-világbajnokságon, az A-csoportos elitmezőnyben USA ellen kezdett Horváth. Nem is vallott szégyent, mert bár a mieink 7-1-re kikaptak, a Volán kapusa 43 védéssel, köztük sok bravúrral igyekezett meghálálni a bizalmat.

– Nem számolunk előre a mérkőzésekkel kapcsolatban, nem beszéltük meg azt, hogy ki mikor véd. Az, hogy vasárnap védek, az előtte való nap tudtam meg. Hatalmas megtiszteltetés volt, hogy bemutatkozhattam a válogatottban egy világbajnokságon, ráadásul az amerikaiak ellen.

Nagyon nehéz feladat elé voltunk állítva egyénileg és csapatszinten is. Azt be kell látnunk, hogy az USA egy teljesen másik színvonalat képvisel nagy sebességgel, szervezetten, okosan játszanak. Nehéz volt felvenni velük a versenyt, de úgy gondolom, hogy mindenki beleadott mindent és tudunk ebből is építkezni a következő találkozókra. Ezeken szeretnénk már pontokat szerezni, hogy elérhessük a célunkat.

Az első két találkozón nem szerzett pontot a magyar válogatott, de mindkét összecsapáson akadt egy-egy olyan harmada a gárdának, amire lehet építeni a folytatásban. Dánia (1-3) ellen az utolsó, az Egyesült Államok ellen pedig az első játékrészben remekeltek a mieink.

– Mindkét eddig lejátszott mérkőzésünket pozitívan látom. Keményen dolgozott a csapat, és ha ez továbbra is így lesz, akkor tudunk majd pontot, pontokat szerezni, mindenki ezen van. A dánok ellen közel voltunk, ott kicsit a kezdés sikerült rosszabbul, az USA ellen pedig inkább fordítva történtek a dolgok, jól startoltunk, de sajnos idővel kijöttek a különbségek a gárdák között, a végére talán kicsit el is fogytunk. Ezt már azonban mögöttünk van, építkeznünk kell ezekből a mérkőzésekből.

Hétfőn szünnapja volt a válogatottnak, a pihenés mellett a felkészülésről és az elemzésről szólt a hétfő. Kedd este fontos mérkőzés következik, hiszen Kevin Constantine együttese Franciaország ellen lép jégre. A franciák soraiban ott van a Fehérvár játékosa Guillaume Leclerc is. A magyarok keddi ellenfele három pontot már szerzett, kettőt Ausztria, egyet pedig Dánia ellenében.

– Jó úton haladunk védekezésben és támadásban is, folytatnunk kell a munkánkat és bíznunk kell a taktikában és az elvégzett munkában. Ha azt csináljuk, amit kérnek tőlünk, akkor nem lesz gond a franciák ellen sem. Követtük a dánok elleni mérkőzését. Jól játszottak ők is, nem véletlenül vannak itt, felvették a versenyt mindkét találkozón. Mi is méltó ellenfelei leszünk nekik, a csapat célja a győzelem.

Bár legrosszabb helyen rangsorolt csapatként nem a legjobb öltözőt kapták a mieink, a körülményekre semmilyen panasz nincs, a finnek értenek egy A-csoportos világbajnokság megszervezéséhez.

– Mobil, konténeres öltözőt kaptunk, de nagyon korrekt körülmények között vagyunk. Nyilván nem a legszebb és legnagyobb teret kapjuk, de ez a rangsorolás miatt van így. Azon dolgozunk, hogy jövőre mi is jobb öltözőt kaphassunk majd. Minden körülmény ideális, a szállás, a kiszolgálás, a pálya és a szervezés is profi, nekünk csak játszanunk kell, minden adott.