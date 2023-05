A mieink úgy készültek a franciák elleni összecsapásra, hogy ez lehet az egyik olyan sansz, ahol ki lehet harcolni a bennmaradást. Bár ez a cél nem sikerült, de egy fontos lépést tett Kevin Constantine alakulata. A kedd esti mérkőzésen kétszer is hátrányba kerültek a magyarok, de sikerült felállni, a hosszabbításban pedig Bartalis István megszerezte a mindent eldöntő találatot.

– A legfontosabb az volt, hogy a gólok után egyből tudtunk reagálni és egyből visszajöttünk. A hosszabbításban szerencsére el tudtuk dönteni a mérkőzést. Ennek nagyon örülök, de a másik oldalról ez csak két pontot ért, nem hármat. Így mindenképpen kell még pontokat gyűjtenünk, egy győztes mérkőzéssel nem tudunk bennmaradni – kezdte értékelését lapunknak a Hydro Fehérvár AV19 csatára, Bartalis István. – Nem igazán leptek meg minket a franciák, mi a saját magunk játékával törődtünk, a munkamorálunkra koncentráltunk. Tudtuk, hogy mire számíthatunk, sajnálom, hogy nem rendes játékidőben nyertünk. Nagyon fontos volt ez a győzelem a szurkolóinknak is. Nekem, mint sok más játékosnak is a csapatból ez a második A-csoportos világbajnokságom. Nagyszerű volt ismét, hogy győzelem után szólalt meg a magyar himnusz. Szentpéterváron az a siker sajnos nem ért bennmaradást, de akkor is felemelő érzés volt, hogy a szurkolóinkat ki tudtuk szolgálni és együtt elénekelni.

Szerdán pihenőnapja volt a magyar válogatottnak, a reggeli átmozgatás után pedig a szurkolói zónában a kitartó magyar fanatikusokkal is volt egy találkozó, a nagyszerű hangulat csak fokozódott. Csütörtökön és pénteken kőkemény feladat előtt áll Magyarország, hiszen csütörtökön Svédország, pénteken Finnország lesz az ellenfél.

– Megpróbáljuk a legjobbat kihozni magunkból. Reális képet nézve nagyon nagy eséllyel nem indulunk ezen csapatok ellen. Mindent megteszünk, reménykedünk a legjobbakban, két nagyon nehéz mérkőzésünk következik.