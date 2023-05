Kovács Bálint szezonjában két nagy fő nyomvonal van az idei szezonban, az egyik az Endurance-bajnokság, a másik pedig a német pontvadászat. Május elején előbbiben megvolt Le Mans-ban az idei bemutatkozás, a közelmúltban pedig az IDM-ben is kipróbálhatta magát Kovács. A hétvégén kicsit nehézkesen indult számára, hiszen a technika ördöge és az időjárás sem volt vele.

– Sokkal korábbra visszanyúlik a hátrányos helyzetem ezen a hétvégén, hiszen viszonylag keveset tudtam ülni ezen a motoron, márciusban három napot teszteltünk. A csapat próbálkozott, hogy legyen még tesztnapunk, de sajnos már nem jött össze a verseny előtt. Igazából így élesben folytatódott a tesztelés, valamint a versenymérnököm sem tudott jelen lenni a hétvégén, online tartottuk a kapcsolatot. Ez is nehezítette azért a helyzetemet – nyilatkozta lapunknak Kovács. – Alapesetben sok edzésidőt rejteget egy ilyen péntek, ugyanis két huszonötperces és egy negyvenperces gyakorlás lett volna. Ehelyett az elsőn megadta magát a blokk, még az is kérdéses volt, hogy a második szabadedzésre össze tudják-e rakni, de szerencsére a csapat gyorsan és jól dolgozott. A második edzésen már tudtam menni, de nyilván a pályaismeret hiányát is le kellett küzdeni, utoljára 2016-ban mentem itt háromszáz köbcentis motorral, úgyhogy teljesen más volt így az érzés ezzel az ezres géppel. Fel kellett frissíteni az emlékeket. A harmadik edzésen a beállításokat akartuk finomítani, de erre mindössze 3-4 körünk volt, mert leszakadt az ég.

Ennek ellenére a szombati időmérőn előre tudott lépni csapatával Kovács, a BMW nyergében a 11. helyre kvalifikálta magát a Sachsenringen. A két futamon pedig egy 6. és egy 7. helyet szerzett.

– A szombati nap nem volt olyan rossz, tudtam fejlődni és gyorsulni. A pénteki 18. helyről a 11.-ig léptem előre, de bíztam a versenytempóban. Szerencsére így lett, a verseny előtt az 5-8 pozíció elérését tűztem ki magam elé célul, ezt sikerült elérni. Összességében egy nehéz hétvégén vagyunk túl, ezt beleszámítva elégedett vagyok, nyilván majd szeretnék közelíteni az elejéhez a továbbiakban. Az elmúlt éveket nézve most gyűlt össze a legkomolyabb mezőny, ez látszott a köridőkön is, ez az egyik legerősebb nemzeti bajnokság. Jó döntés volt, hogy itt versenyzek az idén, a pilóták kemények, erős múlttal rendelkeznek.

Pihenésre sok idő nincs, a hétvégén az Alpok-Adria kupasorozat és a MAMS Gyorsasági szervezésében a MBH Bank Országos Gyorsasági Bajnokság első fordulóját rendezik a Slovakiaringen. A fehérvári motoros az EWC-s csapatával, a Maco Racing Team-mel áll rajthoz, de júniusban vár még rá több futam is a két sorozat versenyhétvégéin.

– A magyar bajnokság együtt van az Alpok-Adriával, ez emeli a színvonalat, valamint újak a szervezők is. Kíváncsi vagyok, hogy tavalyhoz képest milyen változások lesznek, kik lesznek itt, milyen erős lesz a mezőny. A fő célunk, hogy teszteljünk a spa-i hétvége előtt, új alkatrészeket is, valamint az elektronikát is megnézzük, ezzel gond volt Le Mans-ban. Próbálom kihozni magamból a maximumot, a győzelem a cél – tekintett előre a hétvégére Kovács Bálint.